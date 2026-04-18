青衣長康路綠van撼路邊重型貨車釀12傷　小巴司機涉危駕被捕

青衣今晚（18日）發生車禍。晚上9時31分，長康路長青邨青松樓對開，一輛專線小巴撞向一輛重型貨車，12人受傷。消防派遣多輛救護車到現場，將傷者分送瑪嘉烈醫院與仁濟醫院治理。



現場所見，小巴車頭嚴重損毁，車框變形凹陷，車尾逃生門被打開，大批乘客坐在路邊待援。消息指，小巴當時沿中線行駛，至上址轉彎時懷疑失控，即猛撼停泊在左邊的的重型貨車。該名姓楊（72歲）的小巴男司機證實無飲酒，他涉嫌危險駕駛被捕。警方正調查事故原因。



青衣嚴重車禍釀14傷，小巴車頭盡毁。（陳浩然攝）

警方今晚（18日）9時31分接獲報案，據報，一輛小巴沿青康路往涌美路方向行駛，當駛至上址時，懷疑撞向停泊在路邊的重型貨車。警員接報到場，4男8女受輕傷，他們年齡介乎24至80歲，全部清醒分別被送往仁濟醫院及瑪嘉烈醫院治理。經初步調查，該名姓楊（72歲）小巴男司機涉嫌危險駕駛被捕，現正被扣留調查。

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涉事小巴司機。（陳浩然攝）