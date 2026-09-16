施政報告2026教育｜增30%資助研究課程額　及後年撥4000萬推用AI

【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超今日（16日）發表《施政報告》及首份《五年規劃》。李家超在《施政報告》提到政務司司長領導的「大學城籌劃及建設組」將提升為「大學城建設及發展委員會」，並加入專家非官方委員，為北都大學城的長遠策略發展提供高層督導，推動跨部門協作，助力打造具國際競爭力的大學城。



委員會將研究具體措施，協助和激勵北都大學城院校推動成果轉化，包括：提供技術轉移資金、引進加速器及孵化器、引導資本投入，促進院校科研成果商品化及市場化。



為配合北都大學城發展，提升香港整體科研實力，政府會支持專上教育擴容提質，包括增加約30%教資會資助研究院研究課程學額，由現時7200個逐步增至2030/31學年的9600個，亦將由2027/28學年起每年額外提供 2,000萬元撥款支持知識共享。



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教資會資助研究院研究課程的總學額現為每年7,200個，在最新一份施政報告中，李家超表示將增加約30%相關學額，預計至2030/31學年，相關學額將增至9,600個。

此外，政府亦計劃由2027/28學年起，逐步提升每學年400個「香港博士研究生獎學金計劃」名額，料在2029/30學年可達至550個。政府亦會由該學年起，每年額外提供2,000 萬元撥款支持知識共享。

2029/30學年起，科教創新基金每年提供4,000萬，推動高等教育界廣泛應用AI及新興科技。