施政報告2026｜催生11招一覽　延$2萬新生嬰金　第二胎加碼至$3萬

【施政報告2026 / 香港施政報告/李家超 / 新生嬰兒2萬元獎勵金】行政長官李家超今日（16日）公布施政報告2026，宣布新推11項組合拳措施鼓勵生育，包括延續新生嬰兒2萬元獎勵金三年，並推出「累進式」新生兒獎勵金，今日起出生的第二名或以後的子女，該名新生嬰兒的獎勵金將由2萬元提高至3萬元，為期三年。



政府宣布，將延續新生嬰兒2萬元獎勵金三年，並推出「累進式」新生兒獎勵金，今日起出生的第二名或以後的子女，該名新生嬰兒的獎勵金將由 2 萬元提高至 3 萬元，為期3年。（方承恩攝）

政府宣布，新生嬰兒 2萬元獎勵金將會三年。同時，政府提高第二名或之後的新生兒獎勵金，今日起出生的第二名或以後的子女，該名新生嬰兒的獎勵金將由 2 萬元提高至 3 萬元，為期三年。

此外，政府今日起提高子女免稅額，今日起出生的第二名或以後的子女，相關的免稅額會由 14 萬元提高至 16 萬元。而上述第二名及以後的子女，出生後首兩年的額外免稅額，亦由 14 萬元提高至 16 萬元。

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住屋方面，政府將推出印花稅減免，合資格家庭將獲在生育前一年或後兩年內購買住宅物業，可獲減免最多 2 萬元印花稅。另一方面，生育子女的家庭可獲居屋優先配屋與按揭優惠，由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至 95%。

醫療方面，醫管局會在未來三年，逐步增加體外受精服務名額至每年 1,900 個；基層醫療署會逐步在全港各地區康健中心和康健站提供免費孕前、產前及產後班組服務；香港家庭計劃指導會在今年內推出宣傳鼓勵健康生育。

托兒方面，政府將增建三所資助獨立幼兒中心，預計於2030年年底前額外提供約 1,800 個零至三歲兒童日間照顧名額。此外，由2027/28 學年起，「在校課後託管服務計劃」會恆常化，不設限額。政府亦會加強學前兒童課餘託管服務的專業支援，並提供接送服務。