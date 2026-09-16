五年規劃｜設5個主要目標　加速提效北都建設、改善民生福祉等

【五年規劃／香港五年規劃/第一個五年規劃／一五規劃／施政報告2026】行政長官李家超今日（16日）公布《香港第一個五年規劃》，指出未來5年有5個主要目標，包括取得經濟發展新突破、提升國際競爭力和影響力、 加速提效北部都會區建設、改善民生福祉，以及積極融入和入和服務國家發展大局。



【施政報告2026／五年規劃・專頁】

2026年9月16日，行政長官李家超宣布第一個五年規劃。(夏家朗攝)

1.經濟發展取得新突破

鞏固提升「四中心、一高地」，即鞏固和提升香港作為國際金融、航運、貿易中心及國際航空樞紐地位，加快建設國際創新科技中心，並打造國際高端人才集聚高地，促成科技與產業深度融合的經濟結構，以推動經濟高質量發展。強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能，構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心。深化金融創新，以金融賦能產業，積極發展綠色金融、數字金融等高端金融服務。

2.國際競爭力和影響力持續提升

深化國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心建設，香港作為亞太區國際法律及解決爭議服務中心的影響力顯著增強。推動香港作為中外文化藝術交流中心，文體旅融合發展更蓬勃。擴大優質高等教育，吸引更多非本地學生來港就學及全球頂尖人才和創新團隊落戶香港，提高經濟發展動能和提升國際競爭力。

香港第一個五年規劃。（資料圖片）

3.北部都會區建設加速提效

以北部都會區作為高等教育和創新科技發展的主要增長引擎，推動教育、科技、人才一體化發展，透過產業園區、大學，以及科研機構協同發展，形成「產、學、研」2深度融合的創新生態圈。同時以智慧城市理念規劃交通、房屋、綠化及公共設施，完善生活配套，將北部都會區發展為宜居宜業宜遊的大都會，進一步強化香港整體競爭力與可持續發展動能。

4.民生福祉顯著改善

持續改善社會民生，優化公共服務，提升醫療、教育、房屋、安老等民生領域的服務水平。加強勞工權益保障，完善就業支援措施，社會保障體系更精準到位。加快智慧城市建設，生活環境更宜居宜業，市民獲得感、幸福感、安全感持續增強。

5.融入和服務國家發展大局取得重大進展

積極參與國家重大戰略，深化粵港澳大灣區建設，推進前海、南沙、河套重大合作平台建設，加強與內地城市在科技創新、產業協作、基礎建設互聯互通方面的合作，對標國際高標準經貿規則，構建粵港澳大灣區規則銜接試驗田，更好擔當國家高水平對外開放的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。深度參與高質量共建「一帶一路」，拓展全球合作網絡，說好中國故事，為國家構建「雙循環」新發展格局和進一步深化改革開放貢獻香港力量。

李家超表示，今年《施政報告》為公布香港五年規劃後的首份，別具意義，今年施政報告主題是「以長遠謀全局，以改革開新篇。促發展創機遇，惠民生向未來」，意思是以五年規劃的長遠目光謀劃香港全局，推動改革促進發展，將經濟紅利惠及市民，共享成果，擁抱未來。

李家超指，今年《施政報告》及五年規劃合共有逾10萬字，為方便市民更了解兩份文件的內容，政府製造了一套兩冊摘要。而政府舉辦了超過100場諮詢會聽取市民意見，共收到1.7萬份關於五年規劃的意見，並接獲1.1萬份有關施政報告的意見。