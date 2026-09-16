五年規劃｜22項主要KPI只5個屬約束性　包括北都5年產900公頃熟地

【香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（16日）公布香港首份五年規劃，當中列明22個「主要指標」（KPI），涵蓋經濟、創科、建設、民生及環保範疇，包括每千人口對應的醫生比，應從2025年的2.25，增加至2.43；香港全日制經本地評審專上課程的非本地生，應從2024/25學年7.98萬人，增加到2029/30學年的10萬人。此外，4個與環保相關的主要指標屬「約束性」，包括零碳能源在發電燃料組合中所佔的比例，須從2024年的25%，增加至30%。



《香港第一個五年規劃》《施政報告》封面

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

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香港第一個五年規劃｜4大環保指標屬「約束性」

香港首份五年規劃列明，有4個環保相關主要指標屬「約束性」，即必須達到。其中單位本地生產總值碳排放，在2030年須比2024年累計降低32.5%；零碳能源在發電燃料組合中所佔的比例，須從2024年的25%，增加至30%；大氣微細懸浮粒子年均濃度，須從2025年的每立方米15微克，減少至每立方米少於14微克；全港地表水水質指標整體達標率，須從多於88%，增加至多於90%。

香港第一個五年規劃｜主要指標

香港首份五年規劃，當中列明22個「主要指標」（KPI）。（香港01製圖）

香港第一個五年規劃｜增加專上課程非本地生人數

五年規劃又提到，香港全日制經本地評審專上課程的非本地生人數，應從2024/25學年7.98萬人，增加到2029/30學年的10萬人，累計增長25%。每千人口對應的醫生比，應從2025年的2.25，增加至2.43；因罹患四大非傳染病而早逝的風險，應從2024年的7.3%，降低至6.9%。

香港第一個五年規劃｜增加創新活動總開支佔比

經濟方面，五年規劃提出香港創新活動總開支佔本地生產總值，應從2024年的1.63%，力爭2030年後達到3%；製造及新型工業產業增加值佔本地生產總值，應從3.8%，力爭至5.5%。

香港第一個五年規劃｜北都發展指標

五年規劃亦提到北都發展指標，包括5年的熟地產出量，在2026/27年度至2030/31年度，須達到900公頃，應落成共7萬個單位。