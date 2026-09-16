攜近萬億假債券求開戶　內地老兵認用假文件　官指金額大判囚2年

內地退伍老兵涉持近2千張貌似舊滙豐銀行20元港幣的虛假「伍億元債券」，要求渣打銀行經理為他開戶，並聲稱要為退伍軍人提供福利，銀行經理發現債券粗製濫造報警。老兵今（16日）在荃灣法院（暫代區域法院）承認一項「使用虛假文書」罪（DCCC1159/2025）。



法官祁士偉判刑時指涉案債券有明顯錯誤，銀行未有損失，甚至沒有機會受騙。被告現年74歲，過往曾任軍人，退伍後成為農夫，學歷僅小學程度。法官稱考慮到案中債券錯誤荒謬，但涉案金額高，判被告入獄2年。



1995張5億債券賬面值達9975億元

被告靳俊學(靳俊学)，74歲今在河南話傳譯的協助下，承認一項使用虛假文書罪。控罪指，他於2025年4月22日，在旺角的渣打銀行，明知1995張顯示由香港國際貨幣有限公司發行的債券屬虛假，仍使用該文書，意圖誘使渣打銀行接受以致對渣打銀行不利。1995張5億元債券，賬面計算總值達9975億元。

被告靳俊学拿到銀行的「債券」，每張印有伍億字樣。（網上圖片）

法官祁偉士指涉案的債券粗製濫造，其程度差劣至銀行甚至沒有機會受騙。。（香港警察fｂ）

被告與一對男女到渣打銀行旺角分行要求開戶，並稱目的是要在港買地。（羅敏妍攝）

被告到銀行要求開戶稱要助退伍老兵

案情指，被告一行3人，在2025年4月22日在渣打銀行旺角分行等候區，徐姓經理以為他們有預約，把他們帶到會議室，惟她其後得悉被告未有預約，但被告堅持要開戶，以幫助退伍老兵。

同行女子取出包裹 內有數疊伍億債券

儘管徐經理多番告指必須預約才能使用服務，被告仍堅持要開戶，並稱他要開戶以存入債券，同行女子亦從袋中取出一個包裹，內有數疊由「香港國際貨幣有限公司」發行的「伍億債券」。

被告稱目的是來港買地

被告稱該些債券由其同鄉提供，目的是在港買地。他不清楚該些債券是否真品，要求經理檢驗。經理其後發現該些債券價值5億，而且粗製濫造，遂報警處理。

債券每張都印有伍億字樣

警員到場調查發現，該些債券被捆成十疊，每疊有一百張，每張均印有「伍億」的字樣。被告稱他在內地開設了一間名為「The China Veterans New Era Venture Group Limited（中國退伍軍人新時代創業有限公司）」的公司，旨在為退伍軍人提供福利。

指債券由同鄉提供

他表示，2024年5月結識了一名叫夏春富（音譯）的人，夏給了他一些金器和債券，於是二人一同來港開戶存入債券及出售金器。被告被捕後，警方在被告身上搜出共1995張、每張面值5億港元的債券。他在警誡下聲稱，上述債券未經認證，但非偽造。

警方其後與被告進行錄影會面，他表示在2021年透過代理成立上述公司，其後在退伍軍人團體中結識了夏，對方把債券交給他，於是他前往銀行贖回債券，並把款項存入公司戶口，想用於為退伍軍人提供福利。

被告曾對夏指文件有50處錯字

他表示與夏均居於湖南，已相識數年，夏亦是軍人家庭出身。他們在2025年4月22日抵港。警方在被告的手機內發現了他和「夏主任」的對話，被告曾向對方指出文件有至少50處錯字，甚至在相片中圈出錯字。調查發現，該公司於2021年在港成立，被告為公司董事，公司登記地址為彌敦道一間秘書公司。

官指債券金額大需判囚

法官判刑時引述被告的求情指，被告現年74歲，過往曾任軍人，退伍後成為農夫，學歷僅小學程度。涉案的債券粗製濫造，未為銀行招致損失，銀行甚至沒有機會受騙。被告因語言問題難以溝通，在獄中生活困難。祁官指案中債券的錯誤荒謬，涉案金額高，終判囚兩年。