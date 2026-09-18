「九一八」主題歌曲發佈會今舉行　謝振中：傳承歷史弘揚愛國精神

今日（18日）是「九一八事變」95周年，銘懷華脈香江新生代教育會等於香港演藝學院賽馬會演藝劇院，合辦《「九一八」不忘歷史，不忘初心聽說會暨原創主題歌曲發佈會》，約600名社會各界人士及中小學生出席。政府新聞處處長謝振中擔任主禮嘉賓，他表示，新聞處一直致力向社會及國際社會說好香港故事，傳承抗戰歷史與弘揚愛國精神是重要基礎。



《「九一八」不忘歷史，不忘初心聽說會暨原創主題歌曲發佈會》今舉行，約600名社會各界人士及中小學生出席。（銘懷華脈香江新生代教育會提供）

《「九一八」不忘歷史，不忘初心聽說會暨原創主題歌曲發佈會》活動由銘懷華脈香江新生代教育會主辦、香港教育大學校友會、家·自在慈善基金會有限公司合辦、青田之優音樂製作室|音樂藝術學院音樂協辦，並由國家廣播電視總局中國廣播電視香港記者站指導。

行政長官李家超為大會題辭「青苗溥澤、信史廣傳」，指銘記抗戰歷史是培育青年家國情懷的重要一課，特區政府會持續推動國民教育，引導年輕一代以史為鑒，肩負建設香港、貢獻國家的使命。保安局局長鄧炳強亦以「知今鑒古、懷志篤行」題辭，強調抗戰先烈守護家國的犧牲不容忘記，保安局及紀律部隊將持續深化青年國家安全教育。

《「九一八」不忘歷史，不忘初心聽說會暨原創主題歌曲發佈會》今舉行，約600名社會各界人士及中小學生出席。（銘懷華脈香江新生代教育會提供）

大會特設東江縱隊港九獨立大隊老戰士分享環節，邀請藝人曾志偉擔任主持，與原東江縱隊老戰士聯誼會會長林珍、副會長羅競輝等抗戰老兵親身對話，講述當年抗戰歲月。

現場同時首演粵語原創主題歌曲《九一八不忘歷史，不忘初心》，並舉行中小學校愛國愛港主題文藝展演、互動問答及獻花致敬儀式。

《「九一八」不忘歷史，不忘初心聽說會暨原創主題歌曲發佈會》今舉行，設東江縱隊港九獨立大隊老戰士分享環節。圖為抗日老兵原東江縱隊老戰士聯誼會會長林珍（右二）、副會長羅競輝（左二）及理事長謝祥興（左一）（銘懷華脈香江新生代教育會提供）

謝振中致辭時表示，新聞處一直致力向社會及國際社會說好香港故事，傳承抗戰歷史與弘揚愛國精神是重要基礎，期望民間團體與政府同心協力，持續推動青少年歷史教育。

出席活動的嘉賓還包括國家廣播電視總局中國廣播電視香港記者站站長王喜凱、教育局副局長施俊輝、警務處國安處處長江學禮、警務處新界北總區指揮官林敏嫻，以及海關助理關長鄧惠顏等多位政府官員及各界賢達。活動於中午前圓滿閉幕，主辦方盼藉此讓抗戰歷史與愛國精神薪火相傳。