青衣方艙接近爆滿　謝振中：房間若緊拙　將安排非家人入住同一房

疫情嚴峻，政府加建多個社區隔離設施讓輕症患者入住，惟青衣的隔離設施飽受批評。保安局首席助理秘書長（特別職務） 謝振中今早表示，青衣的社區隔離設施已有八成滿，已接近爆滿，但坦言設施在短時間內建成，硬件僅屬「應急標準」，承諾會持續改善隔離設施的環境，並理解市民不習慣使用踎廁，故新田隔離設施起將全部改用坐廁。



▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼



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謝振中早上在港台節目《千禧年代》表示，青衣社區隔離設施維持在80%左右，昨日有約100人完成隔離回家，相關單位將會徹底清潔、消毒，難以即時安排市民入住，因此約八成入住率已接近爆滿，形容是「好合理嘅數字」。

被問到如何安排病人同房醫治，他表示大原則是善用隔離設施內的位置，若有足夠房間，會盡量安排一家人或獨自居住，但若房間用量較緊拙時，亦有安排非家人入住同一房間，部分外傭則會3人用一間房。

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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至於隔離設施內的物資來源，謝振中表示，主要分成兩類，包括社署提供和社區人士捐贈，強調市民不用擔心物資供應，強調防疫用品、基本清潔用品、小食、樽裝水和基本電品如熱水壺、枱燈、拖板等在入住時會提供，當局亦會因應市民需求再提供其他物資。

保安局首席助理秘書長（特別職務） 謝振中今早表示，青衣的社區隔離設施已有八成滿，已接近爆滿，（資料圖片／賴雯心攝）

早前有聲音批評社區隔離設施不許病人選擇膳食，亦欠缺中成藥，他回應指，設施在極短時間內建成，承認「硬件係應急嘅標準嚟」，強調會持續改善，本港亦缺乏管理大型設施專才，工作人員正在學習和汲取經驗，當局亦正積極招聘旅遊業界人才，以彌補經驗不足的情況。

▼3月9日 原新田購物城改建方艙醫院交付使用▼



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他又指，其餘的社區隔離設施的格局和硬件是一樣，因此都不會有獨立廁所，但聽到市民反映，不滿青衣的隔離設施僅得30%是坐廁，其餘都是踎廁，因此在昨日啟用的新田隔離設施起，會全數改用坐廁，以回應市民的需求。