心臟科名醫王國耀重用一次性導管　被裁定專業失當罪成　除名半年

知名心臟科醫生王國耀被控於2010年在一間私家醫院替一位病人進行電生理檢查（Electrophysiology Study）或射頻燒灼術（Radiofrequency Ablation operation）時，重用一次性導管。今日（20日）醫務委員會裁定王國耀專業失當罪成，除名6個月，不予緩刑。



研訊小組主席、醫委會主席鄧惠瓊指，對於辯方指被告重用導管並非出於自願，只是跟從當時醫院的做法，研訊小組感到驚訝，反映被告對其過失缺乏反省。她又表示，研訊小組曾考慮是否准予暫緩執行處分，但認為在此情況下並不恰當。



醫務委員會。（吳美松攝）

案情指，王國耀2010年10月在一家私家醫院為一位病人進行電生理檢查或射頻燒灼術時，使用了三支導管，其中一支斷裂，被發現屬重用。導管生產商有註明產品屬一次性使用。

研訊今日再開，王國耀缺席。醫委會秘書處代表律師高麗盈口頭回應辯方的書面陳詞，指王國耀重複使用原本設計為一次性使用的射頻消融導管，是低於標準的行為。

辯稱遵守醫院指引 控方反駁仍有個人責任

控方強調，醫管局早在2006年已將射頻消融導管歸類為高風險器材並禁止重複使用，衞生署其後亦於2010年4月頒布實務守則，指明一次性器材不得重用。控方專家證人及美國食品藥物管理局（FDA）指引均清楚說明，無論何種品牌，該類導管均屬一次性設計，本港自2006年起亦早已不存在重用導管的常用做法（common practice）。

就辯方指涉事聖保祿醫院有責任遵守指引，控方反駁指與醫生的個人責任並無矛盾。被告曾稱在港重用該類導管長達17年，亦曾表示是為了節省成本，顯示他清楚知道案發時正使用重用的導管，必須為其個人決定承擔責任。

高麗盈律師。（吳美松攝）

辯方：病人無其他併發症 嚴重程度絕未達「專業失當」

辯方代表律師陳詞時指，製造商的「一次性使用」標籤不能直接作為判斷專業合規的唯一標準，而控方專家證人陳日新在作供時承認，其本人及同事過去亦曾重用過標示為一次性使用的診斷性電生理（EP）導管，證明業界執業醫生並未將一次性標籤視為絕對禁止重用。

辯方又引述香港法院相關判例，指出判定醫生構成「專業失當」必須具備相當程度的嚴重性，而本案僅涉及在醫院既定機制下作出的單一次臨床決定。

辯方續說，本案不涉及任何不誠實行為或故意忽視病人利益。雖然手術中有一條導管末端斷裂，但已成功取出，病人並無其他併發症或後果，因此本案嚴重程度絕未達「專業失當」。

知名心臟科醫生王國耀被控於2010年在一間私家醫院替一位病人進行電生理檢查或射頻燒灼術時，重用一次性導管，今日缺席研訊，由代表律師代為出席。（吳美松攝）

聲稱重用導管是為病人省錢 惟未取得病人同意

研訊小組主席、醫委會主席鄧惠瓊表示，王國耀聲稱重用導管是為病人省錢，但調查顯示他在手術前並未取得患者同意重用導管，使病人未能知悉導管有折斷風險。此外，衛生署的守則已明文禁止重複使用一次性醫療設備，且涉案的治療性消融導管屬高風險類別。

鄧惠瓊亦表示，作為專科醫生，被告理應知悉相關限制，醫院的過錯並不能免除他決定重複使用器材的責任。研訊小組認為，王國耀在案中的失當行為已低於註冊醫務人員預期的標準，因此裁定他專業失當行為罪名成立，除名6個月，不予緩刑。

辯方求情：非有意對病人造成危險

辯方求情時指出，王國耀是經驗豐富的心臟科專科醫生，行醫超過40年，今次是其執業生涯中首次面對醫委會的投訴。辯方又引述了兩位資深專科醫生的品格證明書，兩人肯定被告的醫德、專業能力以及對病人的奉獻精神。

辯方又強調被告絕非有意對病人造成危險，自事件發生及收到衞生署警告後，已即時停止重複使用導管，確保絕不再犯。考慮到事發距今已超過15年，期間被告繼續執業且未再收到任何投訴，其再犯風險極低，懇請研訊小組考慮其長期貢獻及良好紀錄，給予最寬大的處分。

醫委會主席鄧惠瓊（左）。（吳美松攝）

研訊小組曾考慮緩刑 惟認為被告缺反省

研訊小組退庭商議後，裁定將被告從普通註冊名冊中除名，為期 6 個月。鄧惠瓊指，治療用導管屬於精密儀器，重用導管有可能引致嚴重不良後果，包括導管斷裂的內在風險。研訊小組特別關注的是，被告在手術前並未取得病人的同意以使用重用導管，而該導管設計僅供一次性使用。

鄧惠瓊續說，研訊小組對辯方在求情時仍堅持被告並非出於自願，而僅是跟從當時醫院普遍採用及認可的做法感到驚訝，反映被告對其過失缺乏反省。她又表示，研訊小組曾認真考慮是否准予暫緩執行處分，但認為在此情況下並不恰當。