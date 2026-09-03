心臟科醫生王國耀做手術時涉重用一次性導管　專家證人指屬高風險

知名心臟科醫生王國耀被控於2010年在一間私家醫院替一位病人進行電生理檢查（Electrophysiology Study）或射頻燒灼術（Radiofrequency Ablation operation）時，被指重用一次性導管，案件今日（3日）在醫務委員會審理。



威爾斯親王醫院內科及藥物治療部心臟科顧問醫生陳日新作為專家證人在庭上作供。他援引醫管局針對單次使用醫療器材的指引，該指引將重用醫療器材的風險分為五級，重用射頻燒灼術的導管屬最高級的「高風險」。



被告今日沒有出庭，僅由律師代表。（洪戩昊攝）

威爾斯親王醫院內科及藥物治療部心臟科顧問醫生陳日新。（洪戩昊攝）

案情指，王國耀2010年10月在一所私家醫院為一位病人進行電生理檢查（Electrophysiology Study）或射頻燒灼術（Radiofrequency Ablation operation）時，使用了三支導管，其中一支斷裂，被發現屬重用。導管生產商有註明產品屬一次性使用。

專家證人：2010年時醫生重用相關導管的情況不普遍

威爾斯親王醫院內科及藥物治療部心臟科顧問醫生陳日新作為專家證人在庭上作供。他指，一般的射頻燒灼術導管也是一次性。一般而言，重用導管是因為節省資源，但私家醫院在這方面的動機較小。而據他所知，2010年時，醫生重用相關導管的情況不普遍。

他指，醫管局早於2006年便有透過電郵發送關於針對單次使用醫療器材的指引，不過因年代久遠，未能找到作為呈堂證供。他遂提交醫管局於2010年出版、針對單次使用醫療器材的指引，該指引將重用醫療器材的風險分為五級，而重用射頻燒灼術的導管屬最高級的「高風險」。

不過，辯方律師指出，陳日新提交的指引為第三個版本，出版日期在事發後。陳日新則解釋，指引的分級並沒有因版本不同而改變。

案件將在本月20日作判決。