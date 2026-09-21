食環署打擊外傭假日無牌擺賣　過去兩周拘9人檢貨1.5公噸

食環署於過去一個月，持續於假日在全港各區外傭聚集地點，針對無牌擺賣及阻礙通道等違規行為，加強情報主導的突擊執法行動。其中在過去兩星期，食環署共拘控9名涉嫌無牌販賣並在公眾地方造成阻礙的人士，並檢獲約1.5公噸貨物，包括熟食、衣服、帽、鞋、手袋及化妝品等。



2026年9月21日，食環署公布過去一個月持續於假日在全港各區外傭聚集地點，針對無牌擺賣及阻礙通道等違規行為，加強情報主導的突擊執法行動。圖為食環署人員於行動中檢獲出售的貨物。（政府新聞處圖片）

2026年9月21日，食環署公布過去一個月持續於假日在全港各區外傭聚集地點，針對無牌擺賣及阻礙通道等違規行為，加強情報主導的突擊執法行動。圖為食環署人員於行動中檢獲出售的貨物。（政府新聞處圖片）

食環署發言人周一（21日）表示，為維護環境衞生及保障食物安全，署方於過去一個月持續相關行動，首數星期為宣傳教育。

至於在過去兩星期被捕的9人，分別為兩男六女非華裔人士，以及一名華裔男子，年齡介乎30至55歲，當中兩名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），及一名男子持有往來港澳通行證。就所有懷疑違反逗留條件的涉案人士，食環署會通知相關執法部門同步跟進。

2026年9月21日，食環署公布過去一個月持續於假日在全港各區外傭聚集地點，針對無牌擺賣及阻礙通道等違規行為，加強情報主導的突擊執法行動。圖為食環署人員於行動中檢獲出售的貨物。（政府新聞處圖片）

2026年9月21日，食環署公布過去一個月持續於假日在全港各區外傭聚集地點，針對無牌擺賣及阻礙通道等違規行為，加強情報主導的突擊執法行動。圖為食環署人員於行動中檢獲出售的貨物。（政府新聞處圖片）

聯同相關駐港總領館人員宣傳教育

食環署發言人強調，署方一直關注外傭聚集地點因無牌擺賣引致的街道阻塞、環境衞生及食物安全問題，早前聯同相關駐港總領事館人員進行為期數周的宣傳教育，在各區外傭常聚集的地點，派發多種語言的單張，提醒他們無牌販賣屬違法行為，並呼籲切勿光顧無牌小販。

署方重申，會繼續不遺餘力打擊無牌販賣活動，並強調外傭從事非法擺賣違反其逗留條件，僱主務必提醒家傭守法並保持環境衞生。市民如發現懷疑無牌擺賣或其他違規活動，可向食環署舉報。