調查指6成人不滿灣仔衛生　老鼠維園開P　民建聯促處理外傭聚餐

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-08 13:06

新冠肺炎疫情持續，政府不斷加大檢測力度，惟民建聯今日（8日）召開記者會，批評食環署帶頭放軟手腳，未有配合抗疫加強衛生。民建聯灣仔支部於上月以電話訪問587人，當中逾6成對灣仔區的環境衛生表示不滿，有一半受訪者留意到區內有垃圾及雜物堆積。 民建聯港島區立法會議員張國鈞指，港島各區均有市民反映區內衛生情況變差，批評政府執法有系統性問題，如家居垃圾由食環署負責，建築廢料則由環保署處理，兩者只會處理其權責範圍的問題及垃圾，減慢效率。

▼灣仔過往衞生情況▼

促突擊執法打擊違「限聚令」

對於處理各部門執法權責不清的問題，政府會成立聯合辦統籌，但張國鈞舉例指，同為聯合辦事處的「滲水辦」，表現令市民不滿，更被申訴專員批工作不到位。他擔心若處理固體廢物的聯合辦亦有同樣問題，會令衛生問題惡化。

民建聯灣仔支部副主席周潔冰則指，灣仔區的流動人口每日達10萬人，加上食肆、舊樓及私人大廈較多，衛生問題令人擔憂。她特別提到，區內鼠患問題嚴重，有街坊目睹過一群老鼠在維園外「開party」，認為康文署及食環署應處理外傭在維園聚餐的問題，例如對涉嫌違反「限聚令」的外傭，多進行突擊和嚴厲執法，以保障外傭及其服務家庭的健康。

她又批評，食環署的清潔工作沒有延續性，未有持續跟進環境衛生情況，促請食環由源頭做好預防工作。

支部主席鍾嘉敏亦提到，雖然食環署將清潔街道的工作外判，但亦應加大清洗力度，並監察外判商，多考慮清潔工職安健的問題，並如實反映洗街地點和次數。