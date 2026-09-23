中秋好去處．賞月推介一覽｜維園綵燈會大熱　啟德打卡加賞月4合1

八月十五中秋節來了，周四（24日）起的迎月到周五（25日）中秋正日至周六（26日）追月，全港不少地方已張燈結綵，本文搜羅今年的中秋節好去處，由大熱的維園中秋綵燈會，到「多功能」的啟德；不論是喜歡五光十色的燈海，還是盼望靜靜地與家人賞月，總有一個地方適合人月團圓。



「世界綵燈大街」有來自20個國家及地區的超過3,000盞綵燈，琳瑯滿目。（資料圖片／梁鵬威攝）

維園中秋綵燈會「世界綵燈大街」

康文署一如既往在維園舉辦中秋綵燈會，今年特色是旅遊發展局首次同場舉辦「國際中秋綵燈匯」，加入世界各地文化元素。綵燈會備受好評，例如於模型船池對出步行徑設「世界綵燈大街」，有來自20個國家及地區的超過3,000盞綵燈。不同感覺的綵燈錯落有致地放在一起，琳瑯滿目。

中秋綵燈會由即日起舉行，每日下午6時半亮燈、晚上11時關燈，中秋節（25日）當晚則延長至午夜12時。

「世界綵燈大街」有來自20個國家及地區的超過3,000盞綵燈，琳瑯滿目。（資料圖片／梁鵬威攝）

「世界綵燈大街」有來自20個國家及地區的超過3,000盞綵燈，琳瑯滿目。（資料圖片／梁鵬威攝）

大坑舞火龍：近150年的香港傳統

大坑舞火龍是香港傳統活動，可追溯至19世紀，當時居民以插滿線香的火龍驅趕疫症。時至今日，活動的形式改成有300多人引領一條點滿12,000枝長壽線香、全長67米的火龍，以及由小朋友舞動的LED小火龍，穿梭大坑的大街小巷，祈求合境平安。最佳觀賞位置為浣紗街，但舞火龍表演將於9月25日晚10時半移至維園舉行。

9月24日：晚上7時至10時



9月25日：晚上7時至11時半



9月26日：晚上7時至10時



去年的大坑舞火龍。（資料圖片／廖雁雄攝)

去年的大坑舞火龍。（資料圖片／廖雁雄攝)

去年的大坑舞火龍首晚開始前，小朋友表演及進行拜神儀式。（資料圖片／廖雁雄攝)

薄扶林村中秋火龍盛會

薄扶林村火龍會和薄扶林村街坊福利會同樣會在中秋夜舞火龍。逾百位義工和村民，將合力舞動由禾草和竹枝紮成的火龍，在薄扶林村村口作「蟠龍出洞」，隨即前往李靈仙姐塔和西國大王廟拜祭。火龍會在村內的大街小巷巡遊，為每家每戶送上祝福，祈求合境平安。最後於瀑布灣進行「龍歸滄海」的儀式，為舞火龍活動畫上完美句號。

時間：下午6時半至凌晨12時



地點：薄扶林村、華富邨及瀑布灣公園



薄扶林村火龍會和薄扶林村街坊福利會也會在中秋夜舞火龍。（旅發局圖片）

利東街：新式舞火龍

大時大節的利東街一向是好去處，今年中秋也不例外。利東街舉辦了「彩燈迎月」活動，掛滿近800個傳統大紅燈籠，並以色彩繽紛的宮燈點綴。宮燈上描畫了中秋經典傳說與地道中秋習俗，營造節日氛圍。活動由即日起舉行，每日下午5時亮燈、晚上11時關燈，中秋節（25日）晚則延至凌晨12時。

中秋節當晚8時半至9時15分，利東街亦會舉辦「LED火龍舞鼓賀中秋」，長達18米的LED火龍以炫彩燈光取代傳統煙火，配合LED醒獅及鼓樂演出，演繹另一種感覺的舞火龍。

去年的LED舞火龍。（資料圖片／廖雁雄攝）

去年的LED舞火龍。（資料圖片／廖雁雄攝）

去年的LED舞火龍。（資料圖片／廖雁雄攝）

藍屋中秋2026：滲入社區的節慶氣氛

位於石水渠街的藍屋建築群及周邊社區由即日起，每晚將點亮超過700個手繪花燈。今年的中秋節慶活動由藍屋團隊及灣仔街坊組成的「2026藍屋節日籌委會」籌劃，除了邀請數百位街坊、公眾及寵物主人繪畫花燈外，更特別邀請50位本地插畫家合作，最終創作逾700盞花燈。燈海由藍屋建築群延伸至周邊小店與大街小巷，涵蓋石水渠街、吉安街、慶雲街、景星街及皇后大道東。

亮燈時間：每日下午6時至晚上9時半



地點：灣仔石水渠街72、72A、74、74A號，景星街8號，慶雲街2-8號藍屋建築群及附近社區街舖



燈海由藍屋建築群延伸至周邊小店與大街小巷，涵蓋石水渠街、吉安街、慶雲街、景星街及皇后大道東。（We嘩藍屋FB）

燈海由藍屋建築群延伸至周邊小店與大街小巷，涵蓋石水渠街、吉安街、慶雲街、景星街及皇后大道東。（We嘩藍屋FB）

燈海由藍屋建築群延伸至周邊小店與大街小巷，涵蓋石水渠街、吉安街、慶雲街、景星街及皇后大道東。（We嘩藍屋FB）

啟德體育園海旁：打卡、購物、賞月和野餐四合一

近年新開放的啟德體育園海旁是另一個中秋好去處，雖然論景色未必有上述地點般漂亮，但勝在「多功能」，能同時打卡、購物、賞月和野餐。市民可先到啟德AIRSIDE的「CHIIKAWA ARTIVERSE中秋燈會限定活動」，CHIIKAWA等人氣角色換上中秋造型，兼具打卡和購物功能。活動最後入場時間是晚上8時45分，逛完後便可到鄰近的啟德體育園海旁。那裏有不少位置，市民可席地而坐，一邊賞月一邊野餐。

「CHIIKAWA ARTIVERSE中秋燈會限定活動」開放時間：即日起每日中午12時至晚上9時



由創意品牌AllRightsReserved（ARR）主辦的「CHIIKAWA ARTIVERSE中秋燈會限定活動」登陸啟德AIRSIDE。（主辦方圖片）

現場重新打造2D《CHIIKAWA迴旋木馬》打卡位。（主辦方圖片）

去年中秋，有家長帶同小朋友到新開放的啟德體育園海旁賞月。（資料圖片／鄭子峰攝)

去年中秋，有家長帶同小朋友到新開放的啟德體育園海旁賞月及野餐。（資料圖片／鄭子峰攝)

西九海濱長廊：賞月景色更佳

若對CHIIKAWA沒興趣，則可考慮到西九海濱長廊賞月。比起啟德體育園海旁，西九海濱長廊坐擁維港西岸的遼闊海景，景色更佳。西九文化區現時亦正舉行「西九野餐節」，16間指定商戶於野餐節期間帶來適合戶外享用的特色野餐主題套餐，不過晚上9時便關閉。市民若在晚上9時後才到場，便要自備食物。