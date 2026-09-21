CHIIKAWA中秋活動登陸啟德AIRSIDE　推香港經典燈籠造型紀念品

由創意品牌AllRightsReserved（ARR）主辦的「CHIIKAWA ARTIVERSE中秋燈會限定活動」今日（21日）登陸啟德AIRSIDE。活動以「中秋燈會」為主題，帶來兩大焦點：全新「中秋燈會」限定店推出一系列主題紀念品，吉伊卡哇、小八及兔兔化身香港經典燈籠造型，並與同樣由ARR主辦的「CHIIKAWA DAYS上海特展」今日同步發售；現場同時重新打造2D《CHIIKAWA迴旋木馬》打卡位。活動由即日起至10月4日於AIRSIDE二樓中庭舉行，無需預約。



由創意品牌AllRightsReserved（ARR）主辦的「CHIIKAWA ARTIVERSE中秋燈會限定活動」今日登陸啟德AIRSIDE。（主辦方圖片）

全新「中秋燈會」限定店推出一系列主題紀念品，吉伊卡哇、小八及兔兔化身香港經典燈籠造型。（主辦方圖片）

現場同時重新打造2D《CHIIKAWA迴旋木馬》打卡位。（主辦方圖片）

吉伊卡哇、小八、兔兔換上香港經典燈籠造型

今次全新「中秋燈會」主題特別從本地傳統中秋節慶文化汲取靈感，三位人氣角色：吉伊卡哇、小八及兔兔分別換上風琴紙燈籠、金魚燈籠及兔仔燈籠造型。活動現場更以早前登場的《CHIIKAWA迴旋木馬》為靈感，重新構建2D《CHIIKAWA迴旋木馬》打卡位，讓粉絲再次與熟悉的迴旋木馬相遇。

全新燈籠造型毛公仔及吊飾公仔香港、上海同步發售

全新「中秋燈會」系列主題紀念品，包括早前率先公開的「燈籠毛公仔」及「燈籠吊飾公仔」今日正式登場，並與同樣由ARR主辦的「CHIIKAWA DAYS 上海特展」同步發售，讓香港及上海粉絲一同感受CHIIKAWA的中秋節日氣氛。

系列從香港人熟悉的懷舊中秋燈籠汲取靈感，將經典節日元素融入CHIIKAWA。當中「燈籠毛公仔」特別加入仿照傳統燈籠的手挽設計，結合角色造型與經典燈籠輪廓；提起手挽時，整個毛公仔猶如一盞CHIIKAWA燈籠。「燈籠吊飾公仔」則將同系列的中秋造型濃縮成輕巧尺寸，保留三位角色各具特色的燈籠設計，可掛於手袋或日常配件上。

「燈籠毛公仔」特別加入仿照傳統燈籠的手挽設計，結合角色造型與經典燈籠輪廓。（主辦方圖片）

「燈籠吊飾公仔」則將同系列的中秋造型濃縮成輕巧尺寸。（主辦方圖片）

「燈籠吊飾公仔」則將同系列的中秋造型濃縮成輕巧尺寸。（主辦方圖片）

「燈籠吊飾公仔」則將同系列的中秋造型濃縮成輕巧尺寸。（主辦方圖片）

除此之外，「CHIIKAWA ARTIVERSE中秋燈會限定活動」亦同步推出多款全新「中秋燈會」系列主題紀念品，現場亦設有扭蛋等多款紀念品供粉絲選購。所有紀念品數量有限，售完即止。

首五天率先開放予特展持票人士

限定店於活動首五天（9月21日至25日）率先開放予已成功登記整理券的特展持票人士。另外，活動現場同時設「預購商品取貨櫃檯」，方便特展持票人士領取早前預購的部分特展商品。

活動將由9月26日起開放予公眾。欲到9月26日至10月4日的場次，訪客無需預先登記整理券，便可直接前往AIRSIDE二樓現場排隊入場。紀念品數量有限，屆時供應情況將視乎今日起的銷售情況而定。