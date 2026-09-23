上半年1280青少年犯案被捕　按年增兩成　警推攻略助師長識別介入

撰文：賴卓盈
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警方今日（23日）表示，今年上半年共拘捕1280名青少年，較去年同期上升約20%。涉及傷人、毆打的罪案分別上升約50%，達283宗。刑事毀壞案亦上升五成至140宗，當中有關「收數」的案件顯著上升，從2025年18宗，升至今年48宗。警務處處長周一鳴指，不少青少年被人利用，例如幫忙淋紅油等，誤以為可藉此「搵快錢」，從而犯案。

警方今日起推出《師長攻略·青少年陷阱解密》，述及四種青少年容易墮入的罪案，包括「搵快錢」犯罪、兒童網上性誘識、新興毒品禍害，以及暴力與欺凌，警方在每章列舉老師及家長及早識別的方法，呼籲各界盡早介入，預防青少年犯罪。

警方今日起推出《師長攻略·青少年陷阱解密》，述及四種青少年容易墮入的罪行，包括「搵快錢」陷阱、兒童網上性誘識、新興毒品禍害，以及暴力與欺凌。（賴卓盈攝）

今年上半年拘捕1280名青少年

警務處處長周一鳴今日（23日）表示，截止今年6月30日，警方共拘捕1280名10至20歲青少年，比上年同期上升20%。其中有283人因傷人及毆打被捕，比去年上升約50%。警方稱，當中約七成青少年因一時衝動而傷人，包括牽涉金錢瓜葛、感情糾紛等，非有預謀犯罪。

此外，有140人因刑事毀壞被捕，同升五成。周一鳴指，當中不少個案與「收數」、追債、淋紅油有關。他指出，2025年同期共有18宗「收數」相關拘捕，今年升至48宗。他認為或有青少年誤以為可藉此「搵快錢」，從而犯案。

92宗涉依托咪酯　199宗涉詐騙

至於牽涉毒品的罪行，則共有285宗，其中92宗與依托咪酯有關。另外，有199人因詐騙或洗黑錢被捕，主要牽涉16至20歲青少年。

近期有數宗牽涉童黨的毆打案件，周一鳴指，暑假期間會有零星事件發生，警民關係組會於每年開學時到校跟校長及教師溝通，幫助青少年建立正確價值觀。

警方今日起推出《師長攻略·青少年陷阱解密》，述及四種青少年容易墮入的罪行，包括「搵快錢」陷阱、兒童網上性誘識、新興毒品禍害，以及暴力與欺凌。（賴卓盈攝）

警方今日起推出《師長攻略·青少年陷阱解密》，述及四種青少年容易墮入的罪行，包括「搵快錢」陷阱、兒童網上性誘識、新興毒品禍害，以及暴力與欺凌。警方在每章列舉過往犯罪案例，以及老師及家長及早識別的方法，呼籲各界盡早介入，預防青少年犯罪。警方表示，今年共印製二萬本《師長攻略》，將派發給全港學校，亦會放置在康文署圖書館。

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