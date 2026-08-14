Polar Tensor、BiFinance列證監會警示名單　警方籲投資前先核實

警方今日（14日）公布本港最新詐騙趨勢數據時指，今年首半年錄得20,613宗騙案，總損失金額高達35億港元。其中，涉及虛擬資產及各類項目的投資騙案佔2,151宗，佔整體騙案數字約一成，惟損失金額卻高達16.6億港元，佔總損失近一半。



證監會本月初及上月底先後將「Polar Tensor」及「BiFinance」列入可疑虛擬資產交易平台警示名單。警方今日提醒，市民應主動透過證監會網站核實投資平台或相關從業人員的牌照和註冊資格，對於任何標榜「保證回報」或「低風險高收益」的宣傳，均應抱持懷疑態度。



警方8月14日公布本港最新詐騙趨勢，數據顯示，今年首半年共錄得20,613宗騙案，總損失金額高達35億港元。（警方提供）

警方今日在公布最新詐騙數字時，呼籲市民應樹立「先懷疑、後查證」的防範意識，強調正規投資機構絕不會要求客戶將資金存入個人名義的銀行戶口，而市民可善用警方「防騙伺伏器」（Scameter）或證監會的無牌公司及可疑網站名單核實平台背景。

警方公布本港最新詐騙趨勢，數據顯示，今年首半年共錄得20,613宗騙案，總損失金額高達35億港元。（警方提供）

警方今日亦有展示證監會的警示名單，包括8月7日被證監會列入可疑虛擬資產交易平台警示名單的「Polar Tensor」及7月31日列入同一名單的「BiFinance」。據知，該兩個平台分別在平台「Recover Funds Canada」及「BrokersView」被指控懷疑涉及騙局。