【新手爸媽必讀】寶寶易敏感 ？一文教你安全揀選配方奶！

初為人父母，總會特別緊張寶寶的成長狀況。由營養與配方奶粉選擇，寶寶皮膚不適是家長之間經常討論的育兒話題。或寶寶開始出現各種不適時，不少家長都希望及早從日常照顧及營養方面著手，為寶寶建立更好的健康免疫基礎。



事實上，寶寶由出生開始便會有機會接觸到不同致敏因素，包括環境中的塵蟎、氣候變化，以及牛奶蛋白等常見食物致敏原。香港有一項大學調查顯示¹，約23至30%的3歲或以下嬰幼兒曾出現呼吸道相關不適，而約55.3%曾出現皮膚不適。 由此可見對寶寶而言，及早關注和管理敏感問題，往往比事後處理更為重要。

母乳是嬰兒最理想的營養來源，但當需要配方餵哺時，如何選擇合適的配方奶粉成為不少家長的重要課題。如家長對母乳餵哺、轉奶安排或寶寶的營養需要有任何疑問，建議先向醫護人員查詢及討論。隨著家長愈發重視產品安全、品質管理及防敏科研， 選擇奶粉時可從生產廠商安全標準、產品品質管理，以及配方設計等方面作綜合考量，為寶寶作出更合適的選擇。

多了解生產廠商品質管理體系與安全標準 家長更安心

近年食品安全議題備受關注，家長在選擇奶粉時，除了留意產品配方外，亦可查看罐上的營養資料及品牌官方網站的安全資訊，以初步了解產品是否符合相關安全規範。同時，選擇信譽良好及具規模的大生產廠商，亦有助進一步確保產品的品質及安全。

而生產廠商的品質管理往往是保障奶粉安全的重要一環。負責任的奶粉生產廠商會以寶寶安全為首要考量，透過嚴格品質監控、安全檢測及持續研究，不斷優化產品，確保產品安全可靠。部分生產廠商亦會提供產品資訊查詢平台，讓家長了解更多產品相關資訊。對家長而言，選擇奶粉不只是比較營養成分，更是選擇一份安心。當生產廠商將寶寶安全放在首位，並建立完善的品質管理體系及食品安全監控機制，便能讓父母在育兒路上多一份信心與安心。

科研實力成就營養基礎 持續守護寶寶健康

對於關注敏感風險的家庭而言，生產廠商在防敏領域的科研投入尤其值得關注。具規模的生產廠商一般會持續進行嬰幼兒營養及敏感相關研究，持續透過臨床數據和科學實證不斷優化配方，以配合不同階段寶寶的成長需要。

現時部分配方會加入母乳低聚糖（HMO）、益生菌或益生元等成分，幫助建立健康腸道環境。而腸道一直被視為人體重要的免疫器官之一，其中健康的腸道菌群有助支持免疫系統發展。家長可按寶寶成長階段及個別需要，選擇合適的營養組合。若生產廠商同時具備扎實科研基礎及醫護人員認可，亦能讓家長在照顧寶寶健康的路上多一份信心與安心。

揀選有科研實證的防敏配方

寶寶對牛奶蛋白敏感屬常見情況，特別是在成長初期，由於腸道及免疫系統尚未完全成熟，較容易對外來蛋白分子產生反應。從科研營養角度分析，蛋白分子愈大，愈難被消化及致敏風險亦相對較高。對腸胃尚未成熟的寶寶而言，完整的牛奶蛋白分子或構成一定負擔。因此，經水解處理的部分水解蛋白配方逐漸受到關注。透過將蛋白分解為較細分子，有助提升吸收效率，同時降低致敏機會。

不過值得留意的是，並非所有水解蛋白配方都一樣。不同生產廠商在蛋白切割技術的精準程度亦有不同，從而防敏效果有差異。因此，家長除了留意產品屬於水解蛋白配方外，亦應了解生產廠商在防敏領域的科研實力、臨床研究成果及專業認可，從而為寶寶選擇更全面、更具科學依據的防敏營養方案。

-------------------------------------------------

雀巢®能恩®奶粉系列

雀巢®的產品通過嚴格檢測，所有市面流通嘅產品都會通過品質與安全檢測，符合現行法規要求，致力把寶寶的安全作為品牌的首要考慮。

雀巢®作為No.1最多醫護推薦防敏廠商*，有本地大學研究實證²⁺ ，雀巢®能恩®奶粉系列中，雀巢®pHF-W水解蛋白配方對牛奶蛋白的切割程度比市面其他部分水解蛋白配方更精細，幾乎不含大分子蛋白。雀巢®pHF-W水解蛋白配方獨特性領先全港²⁺。

雀巢®能恩®啟護®配方系列低敏水解配方 ，STOP在敏感前！

在部分水解蛋白配方中，蛋白切割技術的精細程度是影響降低致敏性的關鍵。雀巢®能恩®啟護®採用皇牌雙效水解技術，蛋白能被精準切割至細小分子。作為「No.1最多醫護推薦防敏廠商*」，其配方在降低致敏性方面具備一定科研基礎。配方更採用 2HMOs^及益生菌，大型臨床科研 顯示，該配方中的部分水解蛋白 可長效減低敏感風險達20年⁴⁻⁵#，為寶寶打好健康成長基礎 。

雀巢®能恩全護®INFINIPRO®配方系列 免疫低敏之選

雀巢®能恩全護®INFINIPRO® 配方融匯專利成分**，昇華母源免疫精粹7HMOs^^，加乘星級雙益生菌⁺⁺，組成「免疫加乘組合」，科研實證3大免疫加乘功效：

• 建立理想腸道環境⁶◄、

• 提供200%珍貴免疫營養⁷##，全方位支持免疫力；

• 降低致敏反應⁸⁻⁹◈

雀巢®能恩® 以持續科研守護敏感寶寶成長每一步，立即了解更多及登記親身體驗∆，為寶寶打好防敏基礎。

* 雀巢是最多受訪香港私家醫護推薦的防敏廠商 - 資料來源: IQVIA 香港2025 HCP tracking study (在過去3個月內香港私家醫護人員最經常推薦的防敏廠商類別) 訪問150名香港私家兒科及婦產科醫護人員 2025年8月-10月。

⁺ 本地大學研究，指獨有蛋白分子種類數量, 截至2024年3月與香港市面上主要銷售的3種部分水解 配方內的蛋白分子作比較。

# GINI 研究。以敏感風險較高的寶寶與牛奶蛋白對照組比較。

^ 2’FL 和 LNnT (屬於 HMO 類別，非源自母乳) 每 100 毫升雀巢® 能恩® 啟護® 1 號配方奶粉沖調液含 150 毫克以及每 100 毫升雀巢® 能恩® 啟護® 2 - 4 號 配方奶粉沖調液含 39 毫克。

^^ 2’FL、3FL、LNnT、LNT、6’SL、3’SL及DFL (均屬於母乳低聚糖HMO類別，非源自母乳) 每100毫升雀巢®能恩全護®INFINIPRO®4號配方奶粉沖調液含217毫克。

** 專利應用於含有6HMOs▲ 、 B. infantis 及 B. lactis 益生菌之嬰幼兒兒童產品。

▲ 6HMOs指2‘FL、LNT、3FL、6’SL、3’SL和DFL (均屬於母乳低聚糖HMO 類別，非源自母乳) 。

⁺⁺ 雙益生菌指 B. infantis 及 B. lactis 。

◄指寶寶於飲用含專利成分的水解配方3個月後，益菌佔比（雙歧益生菌）及壞菌佔比（難辨梭菌）與飲用水解配方的寶寶對比更貼近母乳組別。

## 珍貴免疫營養指SCFA短鏈脂肪酸。科研實證，0-6個月寶寶於飲用同時含多元HMOs母乳低聚糖、B. infantis 及 B. lactis 益生菌的配方後，SCFA短鏈脂肪酸提升幅度達2倍；與飲用只含B. infantis 益生菌的配方的寶寶對比。

◈ 敏感反應指Th2免疫反應。調節Th1及Th2免疫平衡有助減低敏感免疫反應。

¹ HKPORI. Survey on Infant Allergy 2019. 2019.

² Lau A H-C, et al. Food Chemistry. 2025. (487). 144758.

³ Billeaud C, et al. European Journal of Clinical Nutrition. 1990. 44(8):577-583.

⁴ Gappa M, et al. Allergy. 2021. 76(6):1903–907.

⁵ von Berg A, et al. J Allergy Clin Immunol. 2003. 111(3):533-40.

⁶ Picaud J C, et al. Front. Nutr. 2025. 12:1628847.

⁷ De Bruyn F, et al. Communications Biology. 2024. 7. 943.

⁸ Noti M, et al. In-Abstracts of the 56th ESPGHAN Annual Meeting. 2024. 5-S1401.

⁹ Senna G, et al. Multidisciplinary Respiratory Medicine. 2022. 17. 813.

∆ 優惠受條款及細則約束。

母乳是最好的。

IFA-EM-003-Jul-26

拆解部分水解蛋白降敏原理｜為BB「STOP在敏感前」