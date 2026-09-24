消委會．電子書｜Kobo ClaraBW性價比高 Kindle電子書檔兼容性低
電子書閱讀器愈來愈受歡迎，消委會在最新一期月刊公布4個品牌、共13款於本港有售的電子書閱讀器測試結果，當中4個樣本獲得4.5分，售1,399元的Rakuten Kobo Clara BW性價比最高，其畫面質素、耐用程度及製造工藝較佳，其次是售1799元的Amazon Kindle Paperwhite（2024），不過Kindle所有型號均未能兼容電子書檔案格式「EPUB檔」。而售1,998元的BOOX Go Color 7的評分最低，獲3.5分。
產品牌子及型號
價錢
總評
Amazon/ Kindle Paperwhite (2024)
Kindle Paperwhite (2024)
4.5
Rakuten Kobo/Clara BW
$1,399
4.5
Amazon/Kindle Colorsoft (2025)
$2,590
4.5
Rakuten Kobo/Libra Colour
$2,199
4.5
Amazon/Kindle (2024)
$1,399
4.0
Amazon/Kindle Scribe (2024)
$2,999
4.0
BOOX/Go 7
$1,998
4.0
Rakuten Kobo/Clara Colour
$1,599
4.0
PocketBook/InkPad Color 3
$2,599
4.0
Amazon/Kindle Colorsoft Signature Edition
$2,999
4.0
BOOX/Palma 2 Pro
$2,998
4.0
BOOX/Go Color 7 Gen II
$2,498
4.0
BOOX/Go Color 7 ◆
$1,998
3.5
4個品牌包括Amazon、Rakuten Kobo、PocketBook及BOOX，合共13款於本港有售的電子書閱讀器樣本，型號售價約由1399至2999元。4個樣本獲得4.5分評分，其中Rakuten Kobo Clara BW性價比最高，售1399元，其次是Amazon Kindle Paperwhite（2024），售1799元，其餘兩款分別為Kindle Colorsoft（2025）及Kobo Libra Colour。而BOOX Go Color 7的評分最低，獲3.5分。
BOOX不設電子書商店 但可安裝應用程式開EPUB檔
大部份樣本均設有較完善的電子書商店及內容管理功能，整體表現不俗。BOOX的4款型號雖然未有預設電子書商店，但用戶可自行安裝不同網上書店的應用程式購買和閱讀電子書，亦可透過插入microSD卡載入電子書。然而，於不同平台購入的電子書未能統一整合管理，使用上稍欠便利。
Kindle未能兼容EPUB檔
評審涵蓋樣本支援的電子書檔案格式，包括PDF、MOBI、EPUB等。文中提及，BOOX的內置閱讀器未能直接開啟EPUB檔案，但用戶可自行安裝兼容檔案格式的閱讀器應用程式，以擴展其支援該檔案格式的能力。
Amazon Kindle的5款型號則未能兼容EPUB檔案及可重排（reflow）的PDF檔案，只獲2.5分。而PocketBook InkPad Color 3的支援的檔案格式最全面，整體表現最佳。
Kobo、Kindle、BOOX Go 7畫面質素佳
舒適度方面，大部分樣本在不同光線條件下均能提供清晰及舒適的閱讀體驗，文字邊緣平滑銳利，整體表現理想。其中Rakuten Kobo所有3款型號、Amazon的Kindle Paperwhite（2024）、Kindle（2024）、Kindle Colorsoft（2025），以及BOOX Go 7的畫面質素尤為突出；而BOOX Go Color 7於昏暗環境下，顯示的對比度稍低於其他樣本，影響整體表現。
Kindle Scribe屏幕大顯示較多內容 但機身重
Amazon Kindle Scribe（2024） 屏幕約10吋，有利顯示較多內容，但機⾝亦較重，⻑時間握持時舒適度較低，因此評分略低，獲4分；其餘機⾝較輕巧的樣本均表現理想，獲得4.5分或以上。
Kindle加入書籤及備註操作尤其方便
測試又包含閱讀過程中的使用體驗，包括揭頁、加入書籤及備註、查閱字典、搜尋字詞、離線翻譯，以及書籍分類管理和系統介面瀏覽等功能的易用程度。其中Kindle的所有5款樣本整體表現較佳，加入書籤及備註操作尤其方便，同獲5分的最高評分。此外，各樣本於耐用程度及製造工藝方面均表現理想，獲得4分或以上。