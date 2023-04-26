審計報告｜圖書館570萬欠款恐變爛帳　電子書預約要等3.2年

連同流動圖書館，香港有約80多間公共圖書館。審計署今日（26日）公布審計報告，截至今年1月31日，圖書館有約570萬元收費未收回，幾乎都是過期罰款及資料遺失賠款；電子書需求大增，但報告揭指五年間增五倍，然而電子書量同期增幅只為67%，有電子書只有1個複本借閱，審計署抽查當中30本受歡迎電子書的預約人數，當中有個案輪候時間長達3.2年。



另外審計署建議康文署加強檢視圖書館資料，以維護國家安全。報告引述康文署回應指，已將維護國家安全，列入購置圖書館資料，及接受書刊捐贈的程序和指引的其中一項考慮因素。



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審計報告檢視公共圖書館的管理，其中一部份關於國家安全。報告指，政府有維護國家安全的憲制責任，應採取必要措施，對涉及國家安全的事宜，加強宣傳、指導、監督和管理。康文署初步檢視圖書館資料的工作，於2021年展開，並有暫停提供借閱服務、註銷並作處置，或恢復提供借閱服務；有關工作至今仍然繼續中。

康文署指，已完成檢視顯然不利於國家安全的圖書館書籍，並已將之從館藏中移除，相關檢視及跟進工作仍然繼續；而且圖書館不時收到公眾投訴，並會隨之檢視館藏，因此需檢視的書籍一直增加，不太可能為檢視書籍的工作，訂出確切的完成日期。

另外，康文署指，公共圖書館的館藏有逾200萬項書目，需要為檢視圖書館書籍的工作訂定優次，現時已完成初步檢視，包括曾涉嫌出版「港獨」書籍的作者，或出版商的出版物。審計署認為，康文署需加強檢視圖書館資料以維護國家安全，並採取相關跟進行動。

審計報告關注公告圖書館的管理（資料圖片／鄭子峰攝）

圖書館「被走數」570萬元

除了關注國安事宜，審計報告又提到，截至今年1月31日，市民尚未清繳的圖書館收費約為570萬元，當中390萬元（68%）為過期罰款、約180萬元（31%）為圖書館資料遺失賠款、約54,000元（0.9%）為預約費用，其餘3,000 元屬其他收費。審計署指，相關款項最長拖欠年數達七年，在2016至17至2018至19年終，年內招致的收費總額中，約有9%未能在同年清繳。審計署認為，康文署需要加緊追討尚未清繳的圖書館收費。

圖書館購書開支（審計報告）

電子書需求增 隨時輪候3.2年

另外，受新冠疫情影響，電子書使用量大增。報告指，圖書館的電子書使用次數由2018年的60萬次，增至2020至2022年約320萬至360萬次，增幅約五倍。然而電子書量的增幅僅由29萬項增至49萬項，增幅只為67%。審計署指，每本電子書有1至15個複本借閱，署方今年2月參照最受歡迎書籍抽查30本，發現已預約人數為1至335人，以最長借閱期限7天計算，即輪候時間達4天至3.2年不等。

康文署回應指，電子書平台提供「線上閱讀」功能，可供兩人同時使用，可讓讀者即使未能即時借閱電子書，亦可在線上閱讀全書。上述未能即時借閱的電子書，署方於3月1日測試時，都可線上閱讀。

康文署館藏發展計劃的落實率（審計報告）

至於實體館藏，康文署的館藏發展計劃，建議新增圖書館資料數量。不過審計署發現，外借館藏中所新增的圖書館資料，並未達到計訂的數量，例如2021/22年度，成人館藏的中文書，落實率只有72%。康文署表示，計劃所訂的數量只是計劃用途，而非確切目標，強調數量反映預計，非實際需求，而且出版界近年愈見萎縮，中文書籍尤其受影響。