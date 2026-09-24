大坑舞火龍｜攝影愛好者連續3年到場　鍾情拍攝燭光「拉絲」感覺

有近150年歷史的中秋傳統活動「大坑舞火龍」今日（24日）迎月夜起，一連三日在大坑舉行，吸引大批市民和遊客到場觀賞，氣氛熾熱。有攝影愛好者為求拍攝靚相已連續第3年到場，更分享自己喜愛用慢快門拍出燭光「拉絲」感覺。



9月24日，迎月夜逾300健兒舞動67米長火龍，穿梭大坑的大街小巷，場面壯觀。(湯致遠攝)

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現場聚集大批觀眾駐足觀看舞火龍，不少人忙着用手機拍下舞火龍的精彩畫面。(湯致遠攝)

一年一度的中秋節大坑舞火龍，由今晚迎月夜（24日）起一連三晚舉行。警方下午已封鎖大坑一帶的馬路，不准車輛進入。晚上約7時，隨着正式舞火龍前的拜神儀式進行，現場氣氛愈見熱鬧，愈來愈多觀眾聚集，主要為本地人，亦有不少外國及內地遊客。

9月24日，中秋迎月夜大坑舞火龍吸引大批市民觀看，包括首次前來觀賞的陳小姐，稱雖然人多擠迫，但她覺得很特別，明年打算再來捧場。(洪戩昊攝)

其中陳小姐久仰「大坑舞火龍」的大名，但一直沒有親身體驗過，今年終於決定到場。由於是第一次，她最初不清楚哪裏是最佳觀賞位置，所以只看到龍身。她其後轉到浣紗街，才看到整條龍，蔚為壯觀。雖然人多擠逼，但她覺得很特別，明年打算會再來親身感受。

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攝影愛好者楊先生（左）已連續三年到場，最喜歡用慢快門拍出燭光「拉絲」的感覺，他今次更提早「霸位」拍攝。(洪戩昊攝)

攝影愛好者楊先生已連續第三年到場，他稱每次總能拍攝到靚相，尤其最喜歡用慢快門拍出燭光「拉絲」的感覺。富有經驗的他知道要有好位置拍照便要早點「霸位」，所以晚上7時左右已到場。

德國旅客Brunner表示在德國沒有看過類似的活動，所以倍感新奇。(洪戩昊攝)

德國旅客Brunner到中國旅遊3個月，碰巧在中秋節前後來到香港。他今日剛好在附近活動，知道大坑有活動，於是便決定在場駐足觀賞體驗。他表示，在德國從沒有看過類似的活動，所以倍感新奇。