大坑舞火龍2026｜67米火龍300人舞動！最佳免費觀賞位/路線+時間

大坑舞火龍2026｜中秋好去處｜每年中秋，除了吃月餅、賞月，香港最具代表性的民俗活動——大坑舞火龍絕對不容錯過！大坑坊眾福利會宣布，今年活動將於9月24日起連續3日舉行，長達67米的火龍由近300人舞動，穿梭於銅鑼灣大坑街巷，鑼鼓喧天、火光飛舞！活動免費開放，即睇下文了解詳情！



一年一度的大坑舞火龍其實是因為一場瘟疫而舉行至今，歷史悠久！（大坑夜龍網站）

大坑舞火龍2026｜大坑舞火龍的起源

大坑舞火龍已有百多年歷史，大坑本來是一條客家村，相傳於1880年大坑爆發嚴重瘟疫，為消災滅瘟，村民手紮一條龍，在上面插滿長壽線香，然後就在中秋前後，即是農曆八月十四、十五、十六三個晚上，舞動火龍繞村遊行，以保大坑村民健康平安，這項傳統更於2011年獲列入國家級非物質文化遺產名錄。

大坑舞火龍2026｜時間、地點、最佳觀賞位

每年中秋節，由近300人引領全長67米的火龍，都會伴隨一片鑼鼓聲，穿梭大坑的大街小巷，吸引大批市民和遊客一同觀賞。大坑坊眾福利會已公布2026年的舉辦日期及時間，舞火龍將於9月24日至26日一連三日，於晚上約8時15分至10時半，由銅鑼灣大坑浣紗街舞動至銅鑼灣道，中秋正日延伸至維多利亞公園。

浣紗街是主要表演場地，火龍會進行高難度動作，大坑坊眾福利會建議，觀賞的市民可於18:30至19:00前抵達，爭取前排視線。

大坑舞火龍2026｜路線地圖

大坑舞火龍2026｜路線地圖

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大坑舞火龍

舉辦日期：9月24日至9月26日

時間：約20:15至22:30

地點：銅鑼灣大坑（最佳觀看點：浣紗街）

交通：港鐵天后站A1出口步行約10分鐘

費用：免費



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