粉嶺高球場經土地大辯論定收地建屋　今路向復未明　黃遠輝稱惋惜

2018年政府那場「土地大辯論」，土地供應專責小組建議收回部份粉嶺高球場土地建屋。5年後的2023年當局宣布收回粉錦公路以東的32公頃土地（高球場舊場），當中約9公頃擬建屋。



2018年時任特首林鄭月娥讓社會來一場「土地大辯論」說的是冀就香港土地供應來源達社會共識。然而，來到今天，政府周四（24日）決定不會就前粉嶺高爾夫球場用地發展環評報告裁決提出上訴，又指裁決撤銷了環保署署長對擬議公營房屋發展計劃的環境影響評估報告所給予的批准，政府須檢視擬議公營房屋發展計劃的未來路向，再適時交代。



時任土地供應專責小組主席黃遠輝2018年向政府提交倡議功成身退後曾言：「睇唔到點解政府要選擇性執行，政府不能凌駕社會上主流共識。」在今天政府決定不會提出上訴、外界預料政府放棄在該處建公營房屋機會甚高，黃遠輝回覆《明報》稱，對8年前倡議或未竟全功感「可惜」及「惋惜」，稱不是興建1.2萬個或8000個單位問題，而是整個社會十分關注的「公平」及「不公平」問題。



2018年政府那場「土地大辯論」後，專責小組建議收回部份粉嶺高球場土地建屋。5年後的2023年當局宣布收回粉錦公路以東的32公頃土地（高球場舊場），當中約9公頃擬建屋。（資料圖片/洪芷菁攝）

特首林鄭月娥於2017年上任後，隨即稱要讓社會就土地議題來一場「大辯論」。其後更宣布成立土地供應專責小組，委任黃遠輝帶領小組掀起這一場土地大辯論。經過16個月的工作、5個月的公眾諮詢，走過逾180場的活動，小組終於2018年的最後一日，向政府提交最終報告。

期時，最終報告提交政府後社會上不乏對政府取態的質疑，黃遠輝在《香港01》訪問稱報告承載著社會主流意見，有信心政府會接納報告的建議，「這個共識不能被小組或小組成員凌駕，甚至政府不能凌駕社會上主流共識。」

歷時五個月的「土地大辯論」公眾諮詢期於2018年9月26日結束。（資料圖片）

在往後的8年日子，政府將粉嶺高球場的發展用地改劃為「未決定用途」，之後又有人呼籲政府重新審視是否可以保留球場，搬出的理由是「少了八個洞」會影響香港舉辦國際高爾夫球賽，又怕香港不再是盛事之都。黃遠輝當時就鬧過這是偷換概念。

到周四，政決定不會就前粉嶺高爾夫球場用地發展環評報告裁決提出上訴，又指裁決撤銷了環保署署長對擬議公營房屋發展計劃的環境影響評估報告所給予的批准，政府須檢視擬議公營房屋發展計劃的未來路向，再適時交代。

黃遠輝：是整個社會十分關注的「公平」及「不公平」問題

外界預料政府放棄在該處建公營房屋機會甚高，黃遠輝回覆《明報》稱，對8年前倡議或未竟全功感「可惜」及「惋惜」，稱不是興建1.2萬個或8000個單位問題，而是整個社會十分關注的「公平」及「不公平」問題。