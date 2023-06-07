政府將粉嶺高球場的發展用地改劃為「未決定用途」，雖然搬出了一些技術理由，但社會的觀感就只是藉口。不只一間傳媒形容當局正「打退堂鼓」。與此同時，又有人呼籲政府重新審視是否可以保留球場，搬出的理由卻只能說是「一派胡言」。



先說下半年將有兩項國際賽事在本港舉行。只怕全個社會都知道，政府只是收回球場的32公頃土地，即舊場其中八洞及球會停車場用地，但就保留了140公頃球場，亦即兩個18洞球場及舊場10洞，仍可繼續舉辦國際高爾夫球賽。楊德強在任體育專員的時候也曾指出，收地雖然帶來泊車位不足的問題，但餘下140公頃球場足以辦公開賽。少了八洞就說香港不再是盛事之都，無異於危言聳聽。

又有人說，現在已有交椅洲填海及北部都會區規劃，足以提供足夠土地而用不着粉嶺高球場。但是土地供應專責小組的報告，本來就將1000公頃的人工島計算了在內，並考慮了新界約1300公頃棕地，及打算發展私人農地。換言之在政府的規劃中，並非有了北都和填海就不用粉嶺高球場，而是即使如此仍需要粉嶺高球場。前土供組主席黃遠輝早就鬧過這是偷換概念，想不到現在仍有人樂此不疲。

當然，我們絕對支持政府在新界收回發展更多棕地和農地，但亦須知道粉嶺高球場的32公頃用地由政府擁有，不涉的收地過程省卻時間以年計，原本計劃2029年就能夠落成公營房屋。公屋聯會總幹事招國偉便表示，如果球場計劃有變，暫時無其他土地可取代。

再說，香港近年人口減少，由2019年底752萬跌至2022年底733萬人，但家庭住戶數目已由261萬升至268萬。論到房屋單位，看住戶數目而非人數應該是常識。更何況正如財政司司長陳茂波所說，多管齊下、全力造地才能加快讓市民「住好啲」和「住大啲」。香港人均居住面積才得172平方呎，遠未到政府訂下的215至237平方呎目標，怎會沒有土地需要？

如果有新界農地、棕地甚至鄉村地適合用來發展，而業權人又願意拿出來發展，政府應該歡迎，甚至多多益善。但這不是其他項目就可以放棄推進的理由。