中秋｜西九高鐵站現人流　深圳客行釣魚翁　帶月餅補給兼應節

今日（25日）是中秋節，內地迎來三日連假，西九龍高鐵站今午有不少內地旅客過境來港。有即日來回的深圳旅客指，今日將到清水灣釣魚翁徒步，並特意帶備月餅應節，稱「月餅熱量高，很適合徒步啊。」亦有港產片影迷趁假期首次訪港，將到舊油蔴地警署等經典打卡。



今日是中秋節，內地迎來三日連假，香港西九龍高鐵站今午有不少內地旅客。（賴卓盈攝）

擔心破邊洲人流多 行山選較冷門釣魚翁

來自深圳的熊小姐一行四人，今日將到釣魚翁徒步，預計每人開銷約200元。他們指，為了應節，特意帶備月餅作為補給食物，「月餅熱量高，很適合徒步啊。」他們表示，有在社交媒體上留意到破邊洲等熱門郊外景點，但擔心人流過多，今次特意選擇較冷門的釣魚翁。他們又指，香港徒步路線較少補給站，期望有關部門考慮增設，方便徒步人士及旅客。

有內地客愛港產電影 將訪舊油蔴地警署等城市漫遊

深圳旅客林小姐指，她自小喜歡港產影視，包括警匪片、周星馳的《喜劇之王》等，故十分嚮往香港的人文環境。她表示，今次是她首次訪港，將到舊油蔴地警署、星光大道等地方「Citywalk」，晚上再返回深圳。

羅小姐一行四人同樣來自深圳，將去旺角星際城市選購相機，並在附近逛街。她們表示，這次行程沒有特定預算花費，「看到合適的就會買。」