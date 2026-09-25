迎月夜世界綵燈大街逼爆　內地生首在港過中秋　讚香港中秋國際化

維園的中秋綵燈會暨旅遊發展局的「國際中秋綵燈匯」的「世界綵燈大街」大受歡迎，連日來大排長龍。大會今晚（24日）10時截龍後，依舊有近200人未入內。來自中國東北的留學生楊小姐今年首次在港過中秋，她說東北的燈籠主要是中國式，維園世界綵燈大街有來自世界各地的燈籠，極具外國特色，感覺香港的中秋很國際化。



迎月夜（9月24日），維園人頭湧湧，不少市民及旅客到場欣賞綵燈。（湯致遠攝）

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旅發局昨日表示，因應活動反應熱烈，會將所有綵燈展出日期將延長至10月4日，而9月24日至27日一連四晚，活動開放時間將延長至午夜12時。現場亦會按需要實施人流管制，包括提早停止排隊進入展區。

一家四口到場 兩子看世界綵燈大街相片感雀躍

龔氏一家四口截龍後還在排隊。龔太去年也有到維園的中秋綵燈會，但由於沒有「世界綵燈大街」，人流也相對較少。她指，從網上圖片看到大街很漂亮，向兩名兒子展示照片後，他們也很雀躍。她其中一名兒子興奮地向記者表示不怕等候，因為「可能得一次機會」。龔太補充，可能明年的主題便會不同，所以即使已等了一個多小時，仍然會繼續等。

龔太一家四口截龍後還在排隊。（洪戩昊攝）

迎月夜（9月24日），維園人頭湧湧，不少市民及旅客到場欣賞綵燈。（湯致遠攝）

梁小姐則跟三位朋友一起到場，她們也是從社交媒體上得知世界綵燈大街，看到人們說雖然很多人，但也值得一看，所以便到場。被問及有沒有心理準備要排很久，她們則說反正已到場，即使要等三小時也會等。

內地留學生首在港過中秋 尤愛星星造型綵燈

來自中國東北的留學生楊小姐今年第一次在港過中秋。她指，以往在東北過節也是跟家人賞月，也會玩燈籠及放煙花，但東北的燈籠主要是中國式，不像維園世界綵燈大街般有來自世界各地的燈籠。芸芸燈籠之中，她表示最喜歡一款星星造型的。

楊小姐今年第一次在港過中秋，指維園世界綵燈大街般有來自世界各地的燈籠，感到香港中秋國際化。（洪戩昊攝）

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