中秋破邊洲預約滿　廣州客趕死線又遇的士爆胎　改往標尖角嘆失望

今日（25日）是中秋節，亦是西貢破邊洲試行預約制後首遇預約滿額，《香港01》今早（25日）到場視察，人流不及假期多，整體秩序良好，大部份為內地遊客。須預約時段於上午9時開始，有深圳遊客指，由於未能預約，故趕在早上8時半的預約時段開始前抵達，成功上山，但有廣州客則因的士爆胎，未能趕上毋須預約的死線，只好改往標尖角，也因而不贊成預約制：「像我比較辛苦、很早就冒險趕過來，有點失望」。



漁護署署長黎堅明（左一）早上9時許到場，他指今日排隊人流暢順。（任葆穎攝）

《香港01》9月25日到破邊洲視察，人流不及假期多，整體秩序良好，大部份為內地遊客。（任葆穎攝）

漁護署長黎堅明指人流暢順 未能預約深圳客提早清晨5時出發來香港

破邊洲預約時段是上午9時開始至下午5時，分為四個時段，每個時段限500人，每日限2000人。漁護署署長黎堅明早上9時許到場視察後指今日排隊人流暢順。記者目測，預約登記處外高峰期有10多人排隊。其間有無人機監察現場，同時廣播破邊洲情況。

深圳遊客黃先生表示，由於未能成功預約，所以提早在清晨5時出發，趕及預約時段開始前抵達，目測早上8時半已有約30人到達。他贊成預約制限制人流，形容今日路況很好，人流比假日少。

他說，在山上逗留兩個多小時，在觀景台留意到個別人士疑違規跨越欄杆，並提醒行山人士保障自身安全。

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廣州客遇「雙重意外」不贊成預約制：很早就冒險趕來，有點失望

廣州遊客莊先生是徒步愛好者，同樣未能成功預約，清早在福田口岸出發，原打算「冒險」上午9時前趕抵，不料的士途中爆胎，未能及時到達。他曾向漁護署職員查詢，但獲告知今日已滿額，只好改往標尖角段。他不贊成預約制，「像我比較辛苦、很早就冒險趕過來，有點失望」。

上海遊客郝先生表示，人流很多但可接受，認為名額毋須再縮減。他指，內地泰山等景點人流管制更為嚴格。

江西遊客鄭氏一家第一次來港，提前接近一個月預約破邊洲，形容不算難預約。他們在破邊洲一帶逗留一至兩小時後下山，並說破邊洲一帶風景很好、很潔淨，沿途很多職員指示方向，又提醒他們多喝水。他說，希望下次再來，行萬宜地質步道其他路段。