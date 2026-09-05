破邊洲預約制首日｜觀景台人流不減 有人違規爬崖、山邊流水洗腳
漁護署今日（5日）起在西貢萬宜水庫東壩萬宜地質步道破邊洲段，試行預約制度。《香港01》記者約早上11時30分入場，需向職員出示二維碼及身份證明文件，整個預約檢查過程暢順。
破邊洲今早遊客量不少，雖然行山徑未見密密麻麻的遊人，但觀景台上長期有10至20人等待佔靚位「打卡」，更有遊人突破防線，爬落懸崖邊附近。另有人無視「路不通行」告示牌，到不可進入的山邊流水旁洗腳，亦有人亂拋垃圾。
記者一行3人預約今早11時至下午1時入場，約11時30分到達預約核證處。漁護署職員檢查3人預約資訊和身份證證明文件後，在記者手背蓋上專署印章，有另一職員於行山徑入口處檢查印章。核證過程暢順，沒有混亂。
由漁護署修建的破邊洲山徑今早未見密密麻麻的行人，道路尚算暢通，不至於十分擁擠，惟不時需讓路給對頭迎面而至的行山客，入口一上去的平台亦可找到位置休息。不過，隨着接近中午，上山者及下山客增多，漁護署職員曾到該平台巡邏並呼籲指，現時破邊洲旅客眾多，需注意安全等。
不少行山客主要目標前往破邊洲觀景台上山，不過沿途亦看見有旅客在不同位置打卡。行至溪谷時，有旅客疑似無視不可通行的告示牌，於山邊流水旁洗腳及影相打卡等，附近未見漁護署職員。
雖然漁護署今日實施預約制分流不同時段的人群，但熱門景點破邊洲觀景台人氣不減，一直有約10至20人等候打卡，與未實施預約制前的人流量相若。另外，觀景台附近有漁護署職員維持秩序，但仍有旅客突破防線，爬落靠近懸崖的地方打卡，觀景台附近亦有不少印着簡體字包裝的垃圾。記者曾在8月23日到破邊洲視察環境，當時亦有不少遊客在觀景台等候打卡，以及有人爬出圍欄到懸崖邊照相。
綠色和平城市發展項目主任夏淳權早上11時上山實測實施預約制後的破邊洲環境，他認為人流量和未實施前相若，路徑和觀景台人頭湧湧，未見行山客明顯減少。他指出，政府需慎重審視破邊洲遊客承載力，促當局盡快解釋每日訂立2000限額的原由。
夏淳權又表示，當局若想發展生態旅行，除了人流管制外，亦應保育當地環境，重視山徑受損、植被退化及沙漠化等問題。