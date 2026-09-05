破邊洲預約制首日｜觀景台人流不減　有人違規爬崖、山邊流水洗腳

漁護署今日（5日）起在西貢萬宜水庫東壩萬宜地質步道破邊洲段，試行預約制度。《香港01》記者約早上11時30分入場，需向職員出示二維碼及身份證明文件，整個預約檢查過程暢順。



破邊洲今早遊客量不少，雖然行山徑未見密密麻麻的遊人，但觀景台上長期有10至20人等待佔靚位「打卡」，更有遊人突破防線，爬落懸崖邊附近。另有人無視「路不通行」告示牌，到不可進入的山邊流水旁洗腳，亦有人亂拋垃圾。



破邊洲觀景台上人頭湧湧，一直有約10至20多人等候打卡。（湯致遠攝）

破邊洲觀景台上人頭湧湧，一直有約10至20多人等候打卡。（湯致遠攝）

破邊洲預約制實施首日，有不少遊人前來行山，有遊人站上山邊石壆擺甫士打卡。(湯致遠攝)

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記者一行3人預約今早11時至下午1時入場，約11時30分到達預約核證處。漁護署職員檢查3人預約資訊和身份證證明文件後，在記者手背蓋上專署印章，有另一職員於行山徑入口處檢查印章。核證過程暢順，沒有混亂。

漁護署職員檢查預約資訊無誤後，會在行山客手背蓋上專屬印章，有另一職員於行山徑入口處檢查印章。（湯致遠攝）

由漁護署修建的破邊洲山徑今早未見密密麻麻的行人，道路尚算暢通，不至於十分擁擠，惟不時需讓路給對頭迎面而至的行山客，入口一上去的平台亦可找到位置休息。不過，隨着接近中午，上山者及下山客增多，漁護署職員曾到該平台巡邏並呼籲指，現時破邊洲旅客眾多，需注意安全等。

不少行山客主要目標前往破邊洲觀景台上山，不過沿途亦看見有旅客在不同位置打卡。行至溪谷時，有旅客疑似無視不可通行的告示牌，於山邊流水旁洗腳及影相打卡等，附近未見漁護署職員。

西貢東壩「萬宜地質步道-破邊洲段」首天試行實名預約參觀，有人無視「路不通行」告示牌到山邊流水旁洗腳。（湯致遠攝）

雖然漁護署今日實施預約制分流不同時段的人群，但熱門景點破邊洲觀景台人氣不減，一直有約10至20人等候打卡，與未實施預約制前的人流量相若。另外，觀景台附近有漁護署職員維持秩序，但仍有旅客突破防線，爬落靠近懸崖的地方打卡，觀景台附近亦有不少印着簡體字包裝的垃圾。記者曾在8月23日到破邊洲視察環境，當時亦有不少遊客在觀景台等候打卡，以及有人爬出圍欄到懸崖邊照相。

8月23日破邊洲觀景台，有人走出圍欄，到懸崖邊打卡。（歐陽德浩攝）

綠色和平城市發展項目主任夏淳權早上11時上山實測實施預約制後的破邊洲環境，他認為人流量和未實施前相若，路徑和觀景台人頭湧湧，未見行山客明顯減少。他指出，政府需慎重審視破邊洲遊客承載力，促當局盡快解釋每日訂立2000限額的原由。

綠色和平城市發展項目主任夏淳權認為人流量和未實施預約制前相若，路徑和觀景台均人頭湧湧。（湯致遠攝）

夏淳權又表示，當局若想發展生態旅行，除了人流管制外，亦應保育當地環境，重視山徑受損、植被退化及沙漠化等問題。