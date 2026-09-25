中秋節｜維園世界綵燈大街須輪候長達3小時　有夫婦即離場去吃飯

今日（25日）為農曆八月十五中秋節正日，不少市民都前往賞月及賞花燈。其中評價甚佳的維園「世界綵燈大街」連日來逼爆人潮，場外大排長龍，今日更加誇張，有不少市民為了確保可入場，在亮燈前個半小時，早於下午5時便來排隊，及後愈來愈多人，排隊人龍在大街外的草坪「打蛇餅」，晚上約7時半，現場告示顯示輪候時間達180分鐘，即三小時。



誇張的輪候時間令不少人打退堂鼓。其中有夫婦專程趁晚飯做節時間到維園賞燈，以為能「錯峰」避開人潮，到了排隊區才知道要等三小時，所以立即離隊去吃飯。



維園「世界綵燈大街」連日大排長龍，今日中秋節正日的情況更誇張，人龍在大街外的草坪「打蛇餅」。（湯致遠攝）

維園「世界綵燈大街」連日大排長龍，今日中秋節正日的情況更誇張，人龍在大街外的草坪「打蛇餅」。（湯致遠攝）

現場所見，維園附近一帶人潮擠擁，前往維園的銅鑼灣站E出口已架起鐵馬，警方亦實施人潮管制措施，沿路指示人流往維園方向。維園足球場位置是康文署舉辦的中秋綵燈會，人流雖多，但空間尚算充足。最誇張的是位於後方、由旅遊發展局舉辦的「世界綵燈大街」，人龍在大街外的草坪「打蛇餅」，現場告示顯示輪候時間達180分鐘。

現場告示顯示輪候時間達180分鐘。（洪戩昊攝）

周先生夫婦到了排隊區才知道要等三小時，所以立即離隊去吃飯。（洪戩昊攝）

如此誇張的輪候時間令不少人打退堂鼓。周先生夫婦覺得世界綵燈大街頗美觀，但也不願排三小時，「年紀大喇」，所以立即離場去吃飯。他們也表示有興趣看看其他國家的燈籠，但表示最多只會排一小時。

何氏一家五口也只在中秋綵燈會感受節慶氣氛，不打算到世界綵燈大街。（洪戩昊攝）

何氏一家五口也只在中秋綵燈會感受節慶氣氛，不打算到世界綵燈大街。何先生指，他們每年中秋也會到維園，形容今年的綵燈會與去年差不多，最有特色的是新設的世界綵燈大街。不過，要等三小時才能入場，他們一家大小又有嬰兒同行，實在時間太長，所以也不打算入內。由於綵燈展出日期將延長至10月4日，所以他們可能在中秋過後再來。

陳氏一家今年首次在港過中秋。（洪戩昊攝）

陳氏一家原本居於蘇州，因女兒在港讀書而舉家搬遷，今年是他們首次在港過中秋。陳先生指，在國內沒有看過像維園中秋綵燈會般大規模的綵燈會，所以無論要等多久，也希望一睹世界綵燈大街的風采。

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