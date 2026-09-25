中秋節前夥葉劉淑儀訪過渡屋　何永賢：喜見居民在溫馨社區迎中秋

今日（25日）是中秋節，房屋局局長何永賢在社交專頁稱，在本周三（23日）的「秋分」聯同新民黨主席葉劉淑儀及該黨區議員甘文鋒和鄺珉樀等，到渡性房屋項目「博愛江夏圍村」探訪居民，實地了解項目運作。



何永賢稱，數名江夏圍村居民交流時提到部份人告別了月租五六千元、未計水電費的「豬欄屋」或村屋「劏房」，現以二千多元的租大幅改善生活，而她也很高興看到居民在溫馨的社區迎接中秋，與家人在過渡性房屋開展美好的生活，成為他們在輪候公屋、規劃未來生活的重要支撐。



何永賢形容，臨近中秋，江夏圍村居民的幸福日常也增添了節日氣氛，當日她們路經村內的餐廳就到服務大樓，一些長者一起玩數字麻雀「魔力橋」，也有一些長者一邊踩健身單車、一邊聊天，更有街坊自發煮芋圓糖水，與大家分甘同味。

何永賢和葉劉淑儀等人還參觀了醫療中心，中心有3位中醫輪流當值，旁邊就有配藥房，中心還設有牙科診所，設施齊全，還可以服務附近社區的居民。

何永賢稱，幾位江夏圍村居民亦特別和我們交流，部份人告別了月租五六千元、未計水電費的「豬欄屋」或村屋「劏房」，現時以二千多元的月租大幅改善生活，更重要的是有博愛的支援，也強化了社區連繫。