四成行人過路處已換新一代「黃盒」　運輸署：全港明年可完成更換

運輸署去年起逐步在各區更換新一代俗稱「黃盒」的電子行人過路發聲裝置，截至上月已完成800多個行人過路處的更換工程，運輸署總工程師（交通控制）郭家駿形容進度理想，預期2027年底前可完成更換全港約2,000個路口裝置的目標。



運輸署已於800多個行人過路處換上新一代電子行人過路發聲裝置（左及中）。（政府新聞處圖片）

安裝在交通燈的「黃盒」電子行人過路發聲裝置，以聲響和震動提示視障人士行人過路燈號變化，大部分已運作逾廿載。運輸署自去年4月起逐步在各區更換新一代裝置，截至今年8月已完成800多個行人過路處的更換工程，相當於全港四成。

新「黃盒」增添多項功能，包括語音位置提示，裝置會以粵語、普通話、英語讀出過路處附近的街道名稱，並有摸讀地圖，協助視障人士弄清路面布局。

視障人士關注交通事務聯席召集人李啟德。（政府新聞處圖片）

遙控器有兩個按鈕，「1」字按鈕代表提升發聲裝置音量一次；「O」字按鈕代表在20分鐘內不斷循環提升音量。（政府新聞處圖片）

運輸署總工程師（交通控制）郭家駿表示，更換新發聲裝置的進度理想，預期2027年年底前可完成更換全港約2,000個路口裝置的目標。（政府新聞處圖片）

為減少對居民的影響，發聲裝置夜間會下調音量，惟若視障人士晚上要橫過馬路，便需要額外輔助。視障人士關注交通事務聯席召集人李啟德等人與運輸署商議後，得出增設專屬遙控器和手機應用程式遙控聲量的結論。遙控器有兩個按鈕，「1」字按鈕代表提升發聲裝置音量一次；「O」字按鈕代表在20分鐘內不斷循環提升音量，李啟德形容是「一百分的設計」，讚揚運輸署百分百採納視障人士意見。

運輸署總工程師（交通控制）郭家駿表示，更換新發聲裝置的進度理想，預期2027年年底前可完成更換全港約2,000個路口裝置的目標。他又指，署方會優先更換較多視障人士活動的地區，例如深水埗、觀塘。