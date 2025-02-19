運輸署第二季起換「黃盒」助視障人士過路　失明人協進會滿意安排

運輸署計劃，今年第二季起陸續更換全港約1.3萬套俗稱黃盒、安裝在交通燈的「電子行人過路發聲裝置」，增設語音位置提示、摸讀地圖等。香港失明人協進會會長黃俊恒指，署方早前已做了很多先導計劃，對新黃盒感到滿意。



運輸署計劃，今年第二季起陸續更換全港約1.3萬套俗稱黃盒、安裝在交通燈的「電子行人過路發聲裝置」。（資料圖片／黃永俊攝）

黃俊恒表示現時使用的黃盒，有時為了避免影響居民，晚上音量會調得較小，令視障人士難以找到交通燈。另外，黃盒的喇叭發聲的角度、方向，會令依靠聲音辦別方向的視障人士，無法直線走到作為定位目標的交通燈。他期望署方在這兩方面作改善。

黃俊恒又指，運輸署一、兩年前起開展很多先導計劃，並與視障群體有不少溝通，又承諾會邀請兩位視障人士，協助實測首100個燈位的調試，為其餘一萬多個黃盒作參考，而視障人士都滿意今次署方選用的黃盒。

香港失明人協進會會長黃俊恒指，署方早前已做了很多先導計劃，對新黃盒感到滿意。（資料圖片／盧翊銘攝）

視障人士看手機地圖有一定困難，新「黃盒」增設語音位置提示、輕觸按鍵後會朗讀附近街名，能便利他們知道自己身處的位置。黃俊恒指署方早前已在近二十個視障人士常出入的地方，安裝新黃盒的樣本作測試，他相信不少視障人士都已用過，故認為可順利適應。

新裝置的「黃盒」將配備語音提示、輕觸按鍵後會朗讀附近街名，機身設有觸感地圖與發光指示，幫助視障人士辨識所在位置及過路方向。署方亦會更新斑馬線「黃波燈」設計，透過閃動黃光環與燈柱閃光，提醒駕駛者減速停車，整項更換工程將於2027年底前完成。