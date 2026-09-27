房屋局試用機械人洗屋邨水缸慳人手　今年大量生產盼應用所有屋邨

屋邨洗水缸日後相信可以省卻不少人手！房屋局近期試行用機械人洗屋邨水缸，今日（27日）發布一段在麗瑤邨的測試影片，原來以往洗水缸最少要三至四人，現在操作機械人則最多需要兩人。房屋局局長何永賢更嘗試控制機械人落地，大讚「好容易用！」今年機械人有望大量生產，將來盼應用到所有屋邨。



房屋局今日發布一段影片，指現時在清洗屋邨水缸時會用上水缸清潔機械人。（影片截圖）

房屋局局長何永賢在影片中嘗試操作，成功控制機械人落地，稱「好容易用！」（影片截圖）

房屋局2024年1月與香港智能建造研發中心（HKCRC）簽署合作備忘錄，建立策略夥伴合作關係後，就圍繞智能天秤、智造工地、智慧屋邨管理等範疇探索科技解決方案。不止智能天秤已落地開始發展，由HKCRC研發的洗水缸機械人亦於去年底正式面世，今年5月開始陸續在滿東邨、海盈邨和麗瑤邨試用。

以往要將工友吊到水缸裡清潔，現時機械人可以代勞，工友只需用遙控器就可以操作機械人。技術人員會在水缸口設置攝影機，不用親自在水缸口監察，使用儀器便可看到實時情況，更可用AI分析髒污。機械人是兩棲設計，即使水缸裝滿水也可以入內清潔。

何永賢指，工人不能長時間在密閉空間工作，因為「個人吊落去嗰陣幾驚」。她嘗試操作機械人，形容稍稍摸索就能輕易控制前行後退、在水缸爬上爬落，透過鏡頭亦能在遙控器實時看到機械人在水缸的畫面，切實感受到科技的便利。

技術人員會在水缸口設置攝影機。（影片截圖）

儀器配備AI髒污分析功能。（影片截圖）

機械人是兩棲設計，即使水缸裝滿水也可以入內清潔。（影片截圖）

何永賢預告機械人期望今年開始大量生產，造福所有屋邨及任何有同類需求的建築物。