今年料多達7熱帶氣旋　渠務署續設200緊急應變隊　除味機械人登場

渠務署今日（20日）舉辦傳媒簡報會，介紹最新防洪和除污措施。署方引述天文台預測指，預計今年總降雨量為2100毫米至2700毫米，熱帶氣旋有4至7個，署方已完成巡查240容易淤塞地點，為緊急事故控制中心人員進行超過50場演練及系統測試、與23個持分者包括港鐵領展等，進行雨季前會議。



渠務署今年維持緊急應變隊伍至200隊的安排，並引入智能渠管清淤機械人「抓抓仔」、智能渠管高壓水沖機械人「水沖沖」，以展開高壓疏通工作。署方又開發綜合數碼訊息平台「智慧渠務一張圖」，綜合渠務設施和來自多個政府部門的資訊系統，一次過呈現地圖、設施及數據等。



4月20日，渠務署簡報今年最新防洪和除污措施。（何夏怡攝）

「樺加沙」後增至200 應變隊伍恒常化

渠務署署長莫永昌表示，去年緊急事故控制中心總部啟動15次，全年水浸個案共114宗，在應對超強颱風「樺加沙」期間，緊急應變隊伍提升至200隊，今年會恆常化最高可動員200隊的安排。

4月20日，渠務署簡報今年最新防洪和除污措施，署長莫永昌介紹用於清淤的智能機械人。（何夏怡攝）

他回顧去年颱風暴雨期間，總共出動強力排水機械人超過2600個小時，提升了處理水浸的效率，加上緊急應變隊伍的努力，基本上在1至2小時內處理完水浸個案。

全運會後研發渠道除味機械人「新氣象」

渠務署隨後向傳媒展示最新除污機械人技術。其中，流動除味機械人「新氣象」，用以維修保養渠道時，將沙井內的氣體抽走，減輕氣味污染。莫永昌指，「新氣象」是香港首創，靈感源於去年全運會「鐵人三項」時，當時需要調派裝備去控制，比較耗費時間，啟發署方自主研發「新氣象」。

解決渠道淤塞技術方面，署方引入的「水沖沖」機械人以高壓水流清理渠道垃圾，「抓抓仔」則抓取沙井內的垃圾，它們均有無線遙控、體積小、噪音低、環保優點，提升了操作的效率和安全性。現時全港「水沖沖」和「抓抓仔」分別有兩部，費用為一部30萬元。

署方又透露，渠道常見汽水罐、紙包飲品盒、舊衣服等不同種類垃圾。

石湖墟淨水設施料2034年竣工 配合北都發展

另外，為配合北部都會區發展，渠務署計劃在洪水橋、新田、元朗、元朗南、石湖墟展開淨水設施工程。其中，位於上水的石湖墟淨水設施主體工程正處於第一階段，預計2034年竣工。署方計劃，改建後將廠房面積由9.4公頃增加至11.9公頃、每日污水處理增加至19萬立方米、污水處理級別提升至三級。

除污方面，渠務署總工程師潘小潔介紹兩項新引入技術，首先是「熱水解處理技術（THP）」，可以減少污泥消化缸的佔地面積，並令處理後的污泥更容易脫水，進而減少污泥量，節省處理費用。另一項技術是「厭氧氨氧化處理技術（紅菌技術）」，不需額外加化學品即可消耗污泥中的污染物，可以降低能源消耗。