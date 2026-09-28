蔡天鳳案｜有陪審員憂影響健康退出　官解散全團　周三需再選

撰文：朱棨新
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，她的前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑3人被控謀殺和阻止合法埋葬屍體罪。案件(HCCC 198/2025）上周四進行陪審團遴選程序，最後抽選7男2女擔任陪審員，並原定今（28日）在高等法院開審。暫委法官祁彥輝今解散陪審團，並將於星期三再抽選陪審團。

法官向陪審團解釋，因其中一名陪審員上周通知法庭，指擔任陪審員恐會影響其健康狀況，法官遂決定解散陪審團。

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪。鄺球亦否認阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智則承認該罪。

蔡天鳳2023年死亡。(Abby Choi IG)
首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)
次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)
第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

官指有些情況下可在8名陪審團下繼續

法官今向陪審團指，法庭上周五收到其中一名陪團員的訊息，指擔任陪審員恐會影響其健康狀況，並提供證明文件。法官又指，可以在餘下8名陪審團節情況下繼續，但此情況一般是審訊已開始，法官遂決定解散陪審團。

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