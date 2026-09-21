蔡天鳳案｜純英文台法律爭辯　下午旁聽人數大減　蔡父曾現身正庭

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害案件(HCCC198/2025)，今早（21日）在高等法院展開聆訊。雖然一早已吸引逾百人到法庭旁聽，然而，案件並未立即進入遴選陪審團的階段，而是先處理一些法律爭議，暫委法官祁彥輝更下令，現時的程序，傳媒以及所有在場人士，暫時都不得公開相關內容。



由於該些法律爭議都以英文進行，聆訊以純「英文台」進行，法庭至早上11時許的早休，已有不少旁聽人士離開，下午更只餘下約30人。但來旁聽人士中，包括蔡天鳳的父親，他今早曾一度現身法庭，更獲安排進入正庭，但中午離開後，便沒有再回到法院。



三名被告：前大伯鄺港傑（33歲，司機）、前家翁鄺球（67歲，退休人士）、前夫鄺港智（30歲，無業），三人被控一項謀殺，及一項非法處理屍體罪，指他們於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日，阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。

蔡天鳳於2023年2月失踪後疑遭殺害。(網上圖片)

三名被告

控辯雙方均是外籍律師代表

控方由資深大律師郭莎樂（Charlotte Draycott）代表，3名被告的代表律師分別為：大律師Trevor Beel、大律師戴奧偉（Oliver Davies），及大律師安華暉（Andrew Raffell）。

法官下令現時程序暫不能報道

案件由英國籍暫委法官祁彥輝(Brian Keith)處理，法官今早甫開始已稱，現時庭上處理的法律程序，其內容要至審訊結束才可以公開。這命令並不限於傳媒機構，亦包括在場旁聽的人士。

蔡天鳳父親曾一度現身法院，並獲安排至正庭旁聽。(翁鈺輝攝)

延伸庭曾一度有百人旁聽

雖然今天一早已有大批人士到高等法院輪候旁聽席，亦有人表示早於清晨6時，已到法院門外輪候。司法機構亦有就案件安排延伸法庭，除法庭所處的6樓外的大堂位置，另在法院12樓的大堂，亦開設延伸庭。今早開庭時，正庭公眾席一度坐滿外，亦有約100名市民在正庭外的延伸庭旁聽。

被告戴耳機聆訊變純英文台

由於各方代表以至法官全是外籍人士，3名被告都有戴耳機聽傳譯，現場聆訊是純「英文台」，旁聽人士在上午小休已見逐漸減少，至下午再開庭時，正庭外延伸庭的旁聽人數，已減至約30人。

控辯雙方的代表律師

蔡父短暫現身正庭

今早到來旁聽的人中，亦包括蔡天鳳的父親，他到法院後獲安排進入正庭聽審，但他聆聽至中午時離開，下午未有再回到法庭。