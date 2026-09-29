萬聖節｜旅發局首推萬聖月活動　10.17起3周六中環旺角等辦街頭騷

下月底是萬聖節，旅發局今年聯同蘭桂坊、啟德體育園、商場、交通工具首次推出「香港萬聖月」活動，10月17日起逢周六在中環、啟德、旺角、尖東舉辦萬聖節街頭派對，涵蓋Cosplay派對、DJ表演、市集、限定觀光巴士路線等。



旅發局今年聯同蘭桂坊、啟德體育園、商場、交通工具首次推出以變裝為主題的「香港萬聖月」活動。（方承恩攝）

旅發局今年聯同蘭桂坊、啟德體育園、商場、交通工具首次推出以變裝為主題的「香港萬聖月」活動。（方承恩攝）

旅發局今年聯同蘭桂坊、啟德體育園、商場、交通工具首次推出以變裝為主題的「香港萬聖月」活動。（方承恩攝）

蘭桂坊連續三個周六辦Cosplay慶典 以怪物為主題

旅發局今年聯同蘭桂坊協會、啟德體育園、信和、置地、商場朗豪坊等，以「變身登場 玩轉全城」為主題，推出萬聖節活動，將過往單日活動首次延長至超過兩周。

10月17日起，中環皇后像廣場公園南面將會有沉浸式萬聖節主題裝置，包括巨型眼球、神秘門廊等，每日下午4時至晚上11時30分亮燈，直至萬聖節翌日（11月1日）凌晨。遮打道則會在10月17日、18日、24日、31日分別有活動日，例如匹克球活動、音樂祭、親子同樂日等山，而萬聖節正日晚上則會有變裝街頭派對。

部份活動例如彈床、音樂祭等需要付費。蘭桂坊則會在三個周六舉辦三場以怪物為主題的Cosplay慶典。

+ 4

尖東麼地道花園辦電音派對

至於啟德體育園，啟德主場館外牆在萬聖節期間會有萬聖節南瓜主題投影，美食海灣將會有萬聖節主題市集，有Cosplay派對、人體彩繪等活動。為配合美國知名歌手The Weeknd來港，市集會延長至四場演唱會後，作為餘興派對。

信和集團則在尖東麼地道花園分別舉行三場以動漫、電影為主題的Cosplay派對及電音派對，邀請本地及國際DJ表演，並設有霓虹打卡裝置。朗豪坊則會在旺角砵蘭街舉辦三場街頭派對，除Cosplay主題外，亦會設紅色小巴主題打卡位，並會邀請女子組合IdG Bubbles、樂隊晚安莉莉等演出。

蘭桂坊集團主席盛智文今日（29日）悉心打扮出席記者會。（方承恩攝）

萬聖節裝扮可免費乘指定開篷觀光巴士

另外，城巴將推出萬聖節限定開篷觀光巴士路線，途經上述各個活動地點，旅客只需穿上萬聖節裝扮即可免費乘搭；電車則會將派對電車改裝為萬聖節主題，在上述三個周六晚上來往銅鑼灣至上環西港城，供公眾登車。

旅發局總幹事劉鎮漢表示，旅發局今年除舉辦六大旗艦盛事，亦積極推廣中西節慶，期望做到旅遊帶動經濟。（方承恩攝）

旅發局總幹事劉鎮漢表示，旅發局今年除舉辦六大旗艦盛事，亦積極推廣中西節慶，期望做到旅遊帶動經濟。（方承恩攝）

盼港成萬聖節氣氛最濃厚亞洲城市

旅發局總幹事劉鎮漢表示，旅發局今年除舉辦六大旗艦盛事，亦積極推廣中西節慶，期望做到旅遊帶動經濟。以中秋綵燈會為例，活動反應熱烈，他指局方會把握萬聖節機會，聯同業界將節日氣氛推至更高峰，期望打造香港成為萬聖節氣氛最濃厚的亞洲城市，令旅客「諗到萬聖節，要玩Cosplay Party，都會諗到嚟香港」，又有信心今年萬聖節會比以往更精彩。