施政報告｜盛事旅遊3大主題吸客、票尾優惠吸金　旅發局新APP配合

【施政報告懶人包／施政報告／旅遊業／皇崗口岸／破邊洲／票尾經濟／盛事經濟】行政長官李家超今日（16日）發表新一份《施政報告》，其中旅遊業方面，特區政府將拓展「+旅遊」聯動項目，把各種活動與旅遊聯繫起來增加吸引力，包括劃分為三大主題的「盛事+旅遊」，另外還有金融、工業品牌、生態保育及古蹟，冀延長旅客留港時間，同時發展票尾經濟及遊艇經濟等。



另外政府將在十一黃金周後總結破邊洲預約制經驗，制訂長遠郊野管理策略，而旅發局為配合票尾經濟將推出新流動應用程式。一文看清政府最新的旅遊發展規劃。



行政長官李家超2026年9月16日宣讀《施政報告》。（方承恩攝）

料今年入境旅遊相關總消費將達2381億元 按年升一成

《施政報告》指出，香港旅遊業表現亮麗，2025年全年訪港旅客達4,990萬人次，按年增長12%，預計今年與入境旅遊相關的總消費將達2,381億元，較去年增長約一成，而經香港前往內地的訪港海外旅客比例持續上升，2026年上半年已超過兩成。

特區政府會繼續善用中央多項便利外國旅客到訪內地的措施，深化與內地各省市的協作，並持續與國家探討更多便利國際旅客的入境安排，旅發局會積極向海外旅客推廣「一程多站」行程，與航空公司推出相關旅遊產品及優惠，加強海外宣傳。

旅發局主席林建岳（中）去年表示，單車節為國際盛事旅遊品牌。（資料圖片）

推「盛事+旅遊」 為旗艦項目提供額外撥款

特區政府將拓展「+旅遊」聯動項目，把各種活動與旅遊聯繫起來增加吸引力，延長旅客留港時間並帶動增值，當中包括盛事、金融、工業品牌、生態保育及古蹟。

1.「盛事+旅遊」︰為加強鞏固香港作為亞洲盛事之都地位，旅發局把全年劃分成2月至5月的「國際藝術季」、6月至9月的「中華藝術季」，以及10月至翌年2月的「節慶盛事季」，以三大主題盛事布局，提升旅客消費和延長留港時間。

旅發局主辦的旗艦項目每年吸引數以百萬計市民及旅客參與，政府會恆常化現時每年為舉辦旗艦項目提供的額外撥款，讓旅發局更有系統地部署，以及推行具延續性與前瞻性的市場推廣策略。

西貢萬宜水庫東壩「萬宜地質步道—破邊洲段」9月5日首日試行實名預約參觀。（資料圖片／湯致遠攝）

將總結破邊洲預約制經驗 制訂長遠郊野管理策略

2. 「金融+旅遊」︰港交所大堂的香港金融大會堂及香港金融博物館會明年完成翻新，政府會串連中環一帶的金融重點地標，打造彰顯香港國際金融中心的地位與人文魅力的城市名片。

3. 「工業品牌+旅遊」：繼續打造不同主題的香港工業品牌旅遊路線，推廣更多深度遊體驗。

4. 「生態保育+綠色旅遊」：推動保育兼顧旅遊，讓大眾得以親近、欣賞香港獨特珍貴的山野景致，政府已於今年9月初，在西貢萬宜水庫東壩的萬宜地質步道破邊洲段試行適用於周末及長假期的訪客網上預約制，設定訪客上限，既減輕生態承載壓力，亦優化訪客遊覽體驗。有關預約登記安排將於本年10月黃金周延續試行，在總結試行經驗後會制訂長遠郊野管理策略。

5. 「古蹟+旅遊」：已將超過200項由政府擁有的法定古蹟及已評級歷史建築，開放予公眾參觀，並會在網站上載更多資訊及加大宣傳，以便業界開發和推廣特色旅遊產品。

2026年3月18日，香港旅遊發展局舉行「香港旅業展望2026」簡報會，吸引近2000人參與，創歷屆新高。（旅發局提供）

推票尾經濟延長旅客留港 今年美酒佳餚率先試 旅發局推新APP配合

特區政府會推動票尾優惠，吸引旅客延長留港時間並提升消費，包括盡早公布盛事日程。旅發局會提供一站式聯絡服務，連結主辦機構與零售及餐飲協會、旅遊相關協會等，打造由場館輻射至社區的消費鏈。

消息人士表示，推動票尾優惠能延伸盛事效益，近期啟德亦有商戶響應。未來由旅發局系統化推動，在其主辦及推廣的活動提供票尾優惠，預計每年涉及約200個活動，率先會在今年的美酒佳餚巡禮提供票尾優惠。旅發局將推出新流動應用程式，顧客可以瀏覽有何票尾優惠，商戶亦可聯絡旅發局提供優惠。

旅發局亦會優化Discover Hong Kong數碼平台，整合由旅發局主辦及推廣的盛事票尾優惠，並推出新流動應用程式，便利旅客及商戶使用和提供上述的票尾優惠。

海事處快將與廣東海事局簽訂諒解備忘錄，同步推進落實「粵艇南下」的工作。（資料圖片）

發展遊艇經濟 與廣東海事局推動「粵艇南下」

去年《施政報告》提出發展「遊艇經濟」，不同遊艇泊位新項目正全速推行，包括2027年上半年招標的香港仔遊艇、康樂及住宅綜合發展項目，以及機場城市「SKYTOPIA」下的遊艇港灣項目。

另外由今年5月起，港澳遊艇在大灣區內地九市自由行，可獲免擔保和臨時船舶國籍登記安排，「港艇北上」已於今年6月進行首航，海事處快將與廣東海事局簽訂諒解備忘錄，同步推進落實「粵艇南下」的工作，帶動跨境休閒消費。

而海事處已推出三項便利措施，首批內地船長已於6月中旬完成考核，特區政府會拓展線上短期培訓課程至海外地區，便利訪港遊艇船長在海外地區，取得在香港水域航行資格。

第一階段蘭桂坊街道美化工程將於2026年10月起陸續完成。（資料圖片／鄧倩螢攝）

研中環蘭桂坊第二階段美化工程

第一階段蘭桂坊街道美化工程將於2026年10月起陸續完成，並將開展第二階段顧問研究。特區政府鼓勵私人發展商參與更新中環，讓香港第一代核心商業區承舊煥新。

「香港餐廳清真認證資助計劃」延續至明年底

根據最新「全球穆斯林旅遊指數」，香港在全球非伊斯蘭合作組織目的地中，名列年度穆斯林友善旅遊目的地的第二位，排名連續兩年上升。旅發局會將「香港餐廳清真認證資助計劃」延續至2027年年底，鼓勵業界持續推出穆斯林旅客友善餐飲。

民政總署「拆牆鬆綁」便利離島民宿營運

此外，為進一步便利離島上的民宿營運，民政總署會拆牆鬆綁，在處理離島的三層或以下建築物的賓館牌照申請時，豁免考慮建築物公契用作賓館用途的限制。

旅遊業監管局已在今年推出地質公園導賞員及接待服務的「專項專牌」計劃，下一步將擴大至涵蓋歷史文化深度遊等領域，增加專業導遊供應。

新皇崗口岸預計於今年第四季投入服務。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸料今年第四季投入服務

入境事務處將於今年12月在港珠澳大橋香港口岸推出「智通行」先導計劃，利用AI並配合人面辨識科技，自動識別已登記的合資格跨境私家車司機及乘客，實行「車上無感通關」。

重建後的皇崗口岸預計於今年第四季投入服務，將實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式，大大提升旅客過關體驗及效率。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

李家超表示，今年《施政報告》為公布香港五年規劃後的首份，別具意義，今年施政報告主題是「以長遠謀全局，以改革開新篇。促發展創機遇，惠民生向未來」，意思是以五年規劃的長遠目光謀劃香港全局，推動改革促進發展，將經濟紅利惠及市民，共享成果，擁抱未來。

李家超指，今年《施政報告》及五年規劃合共有逾10萬字，為方便市民更了解兩份文件的內容，政府製造了一套兩冊摘要。而政府舉辦了超過100場諮詢會聽取市民意見，共收到1.7萬份關於五年規劃的意見，並接獲1.1萬份有關施政報告的意見。