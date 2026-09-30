全城唔餵｜漁護10.1起馬騮山、獅子山郊野公園等地打擊餵猴一個月

猴子及野豬等野生動物變得具攻擊性，甚至主動搶市民手持膠袋或食物，而引致傷人事件，人類非法餵飼是肇因之一。



漁農自然護理署宣布將於明日（十月一日）起，展開為期一個月的特別執法行動，於多個非法餵飼野生動物黑點，包括金山郊野公園（馬騮山）、獅子山郊野公園等地加強巡查及執法，重點打擊非法餵飼猴子及野豬等野生動物的違法行為。



漁護署指，已在金山郊野公園停車場安裝配備人工智能技術的閉路電視系統，協助署方部署執法行動，而自二○二四年初開始試用至上月三十一日，共有13宗成功檢控個案，另有兩宗案件仍在調查中。



漁農自然護理署10月1日起展開為期一個月的特別執法行動，於多個非法餵飼野生動物黑點，包括金山郊野公園、獅子山郊野公園等地重點打擊非法餵飼猴子及野豬等野生動物的違法行為。（資料圖片／盧翊銘攝）

前年八月一日新修訂的《野生動物保護條例》（第170章）引入了5,000元定額罰款機制，並將非法餵飼野生動物及野鴿的最高刑罰提高至罰款10萬元及監禁一年，以加強其阻嚇性。

$5000罰款引入逾兩年非法餵猴發86罰款書 經傳票最高罰$10500

漁護署指，截至上月三十一日，漁護署已就非法餵飼猴子及野豬分別發出了86及59張定額罰款通知書，並有12宗成功定罪的傳票檢控個案，當中最高被判罰款$10,500。

漁護署今日宣布將於明日起，展開為期一個月的特別執法行動，於多個非法餵飼野生動物黑點，包括金山郊野公園（馬騮山）、獅子山郊野公園等地加強巡查及執法，重點打擊非法餵飼猴子及野豬等野生動物的違法行為。

金山郊野公園AI CCTV系統助成功檢控13宗個案

漁護署又指已在金山郊野公園的停車場安裝配備人工智能技術的閉路電視系統，以便有效識別非法餵飼活動，自該人工智能閉路電視系統於二○二四年初開始試用至二○二六年八月三十一日，共有13宗成功檢控個案，另有兩宗案件仍在調查中。

漁護署稱將持續加強與各界合作，推行多元化的宣傳教育活動，包括一系列以「全城唔餵」為主題的活動，向市民傳遞有關餵飼野生動物及野鴿的負面影響、禁餵規定及其罰則。

國慶黃金周展示「全城唔餵」廣告提醒旅客切勿餵飼野生動物

為加強對訪港旅客的宣傳，漁護署於內地國慶黃金周期間，在港鐵、跨境巴士及邊境管制站展示「全城唔餵」廣告，並在邊境管制站派發傳單，提醒市民及旅客切勿餵飼野生動物或野鴿。