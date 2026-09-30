國慶．破邊洲預約｜10.1至10.5均全日額滿　漁護署出動無人機監察

【十一國慶/十一黃金周/十一國慶黃金周/西貢/東壩/萬宜水庫/破邊洲/破邊洲觀景台】西貢破邊洲實施預約制，試行日期為9月5日至10月7日期間的周末、中秋節及國慶黃金周長假期，日限2000人入場。漁護署今日（30日）表示，十一國慶黃金周首5日、即10月1日至5日的預約均已全日額滿，其餘日子部份時段尚有少量預約名額，籲市民留意漁護署的最新公布。



署方亦會增加及調配人手，加強西貢萬宜水庫一帶範圍的管理工作，並會使用具備廣播功能的無人機，定時在破邊洲觀景台上空監察並提醒遊客切勿跨過圍欄。



西貢破邊洲實施預約制，試行日期為9月5日至10月7日期間的周末、中秋節及國慶黃金周長假期，日限2000人入場。（資料圖片／湯致遠攝）

漁護署表示，預計內地國慶黃金周假期（10月1日至7日）到訪西貢東郊野公園、橋咀洲及大嶼山水口的遊客數量會明顯增加，署方會增加及調配人手，加強西貢萬宜水庫一帶範圍的管理工作，並會使用具備廣播功能的無人機，定時在破邊洲觀景台上空監察並提醒遊客切勿跨過圍欄。

西貢東壩「萬宜地質步道-破邊洲段」試行實名預約制，國慶十一黃金周首5日已全日預約額滿。（資料圖片/湯致遠攝）

漁護署亦會透過「郊野樂行」萬宜水庫東壩人流資訊網頁公布東壩人流資訊，讓遊客更好規劃行程。此外，漁護署會繼續在萬宜地質步道—破邊洲段試行網上實名預約安排，以及在破邊洲段及觀景台執行人流管理措施。現時，10月1日至5日的預約已全日額滿，其餘日子部份時段尚有少量預約名額，請留意漁護署的最新公布。

至於近年深受內地旅客歡迎的西貢鹹田灣、西灣及浪茄灣營地，漁護署會加派人員日夜巡邏及駐守，對違規行為進行執法，並會使用閉路電視系統協助監察營地情況。漁護署人員會在現場加強宣傳有關安全守則等資訊，亦會加強營地一帶的清潔及垃圾處理。

西貢鹹田灣近年為旅客露營熱點，但過去被指配套設施不足，咸田公廁環境惡劣，廁所外堆積大量垃圾。（資料圖片／董素琛攝）

咸田公廁外增食物殘渣濾盆 增智能環保廁所提供額外廁格

署方會在咸田公廁外增設食物殘渣濾盆，及在鹹田灣及西灣營地為有需要的露營人士提供小型爐火架試行使用，保持營地環境清潔。食環署已在咸田公廁附近增設智能環保廁所，提供額外廁格和洗滌設施，並會在假期安排廁所事務員每日值勤以加強公廁清潔服務。

另外， 漁護署會增加及調配人手，並以無人機監控橋咀洲及大嶼山水口的沙灘及沿岸區域情況。署方又會與食環署、海事處及香港警務處展開聯合巡邏，以進行宣傳教育及維持秩序，前線人員一旦發現有人嘗試進行可能破壞生態的行為，例如損害、干擾、餵飼或採集海洋生物，以及在珊瑚分佈位置上落水等，會即時處理。政府亦會加強清潔島上的公眾地方。

漁護署將與世界自然基金會香港分會合作，在橋咀洲碼頭及沙灘區域設置公眾教育攤位，向遊客宣傳海洋保育信息及欣賞自然守則，亦安排浮潛嚮導與獨木舟嚮導在近岸水域巡邏，提醒浮潛人士遵循珊瑚友善路線上落水，以免誤踏珊瑚。

在大嶼山水口，漁護署會監察訪客流量和派員在水口沙坪巡邏，並聯同香港海洋公園保育基金進行公眾教育活動，包括設置教育攤位、派發保育宣傳單張，以及向遊客分享保護馬蹄蟹和海岸環境的資訊。