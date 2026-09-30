聖若瑟小學原址重建兩度遇阻終獲批　校方料最快明年動工

灣仔傳統名校聖若瑟小學擬原址重建，計劃籌備多年，兩度因政府「讓路」其它工程項目，未能處理該校工程撥款。校長林美琪昨日致函家長，稱學校已收到政府通知，工程項目已通過內部審批，之後會敲定新校舍設計、招標及提交立法會申請撥款，如相關程序順利，有望明年底正式動工。



教育局表示，政府計劃最快於2027年向立法會提交撥款申請，如獲立法會財委會批准撥款，擬議工程預計可隨後展開。



灣仔傳統名校聖若瑟小學擬原址重建將上馬。(學校網頁)

校舍重建項目撥款申請兩度「讓路」其他基建項目

聖若瑟小學校長林美琪昨日致函家長，原址重建計劃早於2023年4月開始，當時已獲政府「開綠燈」，校方已聘用專業顧問設計新校舍，目前已取得重大進展，將近敲定設計細節

學校重建項目原先計劃2025年動工，2028年完成，但過去兩年，政府均「因其他優先基建項目競爭」，未能處該校到立法會的撥款申請。她指，校方經歷兩次失敗，最近獲政府通知，原址重建項目已獲內部批准，若各項相關程序包括校舍設計、招標以及立法會撥款審批進展順利，預計明年底左右展開拆卸及建造工程。

她形容，今次是學校重建計劃一個極為重要的里程碑，不過，未來的任務依然艱巨，校方將繼續與顧問團隊緊密合作，盡快完成各項所需工作。

根據屋宇署2024年批出的建築圖則，聖若瑟小學新校舍共有9層，包括地面7層及兩層地下低層，可建樓面面積逾14萬方呎。除了繼續設有30個課室、視覺藝術室等設施，亦會新增天台足球場、戶外學習空間等設施。校方曾估計，重建造價超過4億元，須向校友和家長籌款5000萬元，以支持興建費用。

教育局表示，計劃最快於2027年向立法會提交有關撥款申請。（政府新聞網圖片）

教育局：最快於2027年向立法會提交撥款申請

教育局表示，政府定期審視實際情況及按各項目的優次緩急，以落實建校工程。當局指，視乎前期工作及招標進度，政府計劃最快於2027年向立法會提交撥款申請，如獲立法會財務委員會批准撥款，擬議工程預計可隨後展開。至於工程涉款是多少，當局未有回應。

聖若瑟小學曾提出，在重建期間將暫遷至黃大仙的前龍翔官立中學校舍，直到新校舍落成。 當局指，政府已同意學校的臨時校舍方案，至於何時啟用及停用臨時校舍，則視乎撥款安排、重建工程整體計劃、工程進度等因素而定。

教育局表示，興建、重建及重置學校工程涉及相當公共資源，當局一直審慎規劃這些工程，以配合香港整體及各地區的需要，妥善運用資源確保學校穩健發展。