小一面試｜聖若瑟小學歷年小一叩門形式 要畫畫？有集體遊戲？

聖若瑟小學為全日制資助男性小學，由喇沙修士會營辦，直屬中學為聖若瑟書院，致力推行「正向教育」，培養正面價值觀和態度。以下為家長整合聖若瑟小學歷年小一叩門面試形式及貼士。



根據過往安排，聖若瑟小學的叩門面試為兩輪，首輪分別設有單獨面見及小組環節。在小組環節中，考生將會被分為3至4人一組。次輪則會分別邀請考生和家長進行面談。

圖片來源：聖若瑟小學校網

聖若瑟小學往年小一面試叩門題目

單獨面見環節：

- 考生需要進行簡單的自我介紹。

- 分享生活瑣事。

- 讓小朋友畫畫及填色，再透過圖畫提問。

- 設有口試環節，需考核學生中文、英文及數理能力。

小組環節：

- 安排考生參與遊戲及集體活動，老師會從旁觀察考生與他人的溝通能力、表達能力以及合群程度。

家長面談：

- 家長會獲邀與校長或校監進行會面，分享其教育理念、對孩子的期望等。

聖若瑟小學叩門貼士

由於聖若瑟小學的叩門位非常有限，一般而言，學校不會為所有申請人安排面試，而是中進行篩選出約100名考生。

家長可在叩門階段時準備申請信，列明揀選學校的原因，連同小一自行分配學位及統一派位結果副本、最多5頁單面A4紙的作品集，介紹家庭及父母背景、課外活動、嗜好、推薦信和證書等。

叩門前記得準備好所需文件：