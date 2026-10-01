十一｜旺角站工程圍板變打卡佈景板意外爆紅　福建客讚更勝月台

今（10月1日）是內地十一黃金周首天，以往不少遊客會到旺角站內月台，與有站名的紅色柱打卡。近日該站的客戶服務中心正進行翻新工程，臨時搭建印有站名的紅色圍板，與月台牆身毫無二致，意外引來遊客打卡。有福建遊客認為，臨時搭建的「打卡點」不會阻礙上車乘客，相較於月台打卡更方便。



客戶服務中心正進行翻新工程，臨時搭建印有站名的紅色圍板，與月台牆身毫無二致，意外引來遊客打卡。（董素琛攝）

在港鐵旺角站所見，大堂位置有一處模仿月台紅色牆圍版。從社交平台貼文顯示，有不少人前來打卡。《香港01》下午所見，該處在三條人龍，各有約4至5人排隊。職員表示，該位置以往是客戶服務中心，正進行翻新工程，圍板是臨時搭建。

福建遊客黃小姐（圖中）與友人盧小姐認為，在臨時搭建的圍板處打卡不會擋到上車乘客，相較於在月台打卡更方便。（董素琛攝）

內地客讚特色打卡點 打卡不會阻礙乘客

福建遊客黃小姐與友人盧小姐表示，早前已在社交平台小紅書上留意到這個打卡點，認為可以吸引遊客，「它應該也算是一個特色的打卡點」。她們認為，此處不會阻礙到上車的乘客，相較於在月台打卡更方便。她們稍後會到維多利亞港放煙花，稱是是次訪港的主要目的。

深圳遊客張先生亦前來拍照，稱是必到打卡點。談及月台有實物可以拍照，他說：「下面也有一個嗎？很大嗎？」他說，此行僅會在港逗留一天，沒有花費預算，晚上看完煙花後便會回到深圳。