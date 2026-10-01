十一國慶｜江旻憓等現身破邊洲視察預約制　黎堅明稱黃金周後檢視

【十一黃金周/十一國慶黃金周/破邊洲/破邊洲觀景台】十一國慶日，西貢破邊洲人流頗多，漁護署署長黎堅明、旅遊界立法會議員江旻憓、姚柏良、方國珊及何俊賢等到場視察。被問到會否懲罰預約後缺席的人士，黎堅明說待黃金周過後，會檢視預約制運作，調整及改善機制。



漁護署署長黎堅明、立法會議員江旻憓、姚柏良、方國珊及何俊賢等今早到西貢萬宜水庫東壩及破邊洲一帶視察。（方國珊Facebook）

江旻憓夥姚柏良及方國珊等與遊人交流

西貢破邊洲早前開始實施預約制，十一黃金周首日，漁護署署長黎堅明今早與多名立法會議員到場視察，出席議員包括江旻憓、姚柏良、方國珊及何俊賢。江旻憓在現場曾與遊人交流，惟未回應現場記者提問。

黎堅明指，西貢破邊洲每個時段預約上限為500，今早首個時段有約440人入場，因理解不少旅客遠道而來，當局會保持彈性安排，若現場有剩餘空間或名額，會釋放名額供旅客重新進行即時網上預約，惟相關安排仍以安全為大前題，會避免山上過度擠擁。他說，當局已安排員工在破邊洲路徑看守，並會定時以無人機監察山上觀景台狀況。

被問及會否懲罰預約後缺席的旅客，黎堅明稱，待黃金周過後，會檢視預約制運作，包括旅客出勤率，並會調整及改善機制。

漁護署署長黎堅明、立法會議員江旻憓、姚柏良、方國珊及何俊賢等今早到西貢萬宜水庫東壩及破邊洲一帶視察。（方國珊Facebook）

議員方國珊今午也在社交平台撰文提及到西貢萬宜水庫東壩及破邊洲一帶實地視察。據其了解，預約前往破邊洲的人士中，訪港旅客佔約94%，整體秩序大致正常。破邊洲入口現場設有5名職員核對預約，流程順暢。

她建議，部門應深入檢視今次黃金周的運作數據與應變措施，研究將「預約制」擴展至東壩及其他熱門郊野景點的可行性，透過預約機制與實時數據實施源頭分流，避免景點過度擁擠，同時保護自然生態。