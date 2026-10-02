迷姦案男護士出獄後約一年始釘牌　空窗期獲院舍聘任護理總監

有傳媒報道，一名男護士2019年涉因迷姦被判囚7年4個月，去年中出獄後獲嘉瑞園護養院（德田）聘任為護理總監。院方去年底知悉事主干犯性罪行後，考慮其工作表現良好，並希望給予其「改過自身」的機會，將他轉任文職。至今年7月，即出獄後約一年，才被護士管理局釘牌，並在8月底離職。



護士管理局回覆傳媒查詢指，法例未賦權在知悉護士被定罪後立即停止其執業資格，要待完成法庭判刑後才可展開紀律程序，知悉事主出獄後，已即時跟進並加快處理。



涉事院舍嘉瑞園護養院（德田）。（翁鈺輝攝）

涉事院舍嘉瑞園護養院（德田）。（翁鈺輝攝）

事主丁書悅（原名楊贊霖），涉於2017年以「乖乖水」迷姦女網友，於2019年10月被裁定強姦罪及施用藥物罪成，判監7年4個月。護士管理局於今年7月24日、即他出獄後約一年刊憲，指他干犯可判監罪行，判罰他釘牌。

據《明報》報道，涉事的安老院隸屬嘉濤（香港）控股有限公司，主席為黃大仙區議員魏仕成。魏接受該報訪問稱，知悉事主干犯的罪行後，因其「表現良好」，並希望給予他「改過自身」的機會，將其轉為文職，不會接觸其他樓層病人。

魏否認有家屬指，事主在被釘牌後仍從事護理程序。他解釋院舍曾有病人情况危險，事主因「心急」想用聽診器聽診，但已即時表明自己非護士，將聽診器交予護士同事聽診。

魏指，事後有向家屬解釋，認為丁需為該「不必要的誤會」負責，於協議後終止與他的合約。丁最終今年8月31日離職，在院舍工作的時間約一年半。

社署兩度接投訴 向院舍發執管信要求改善

社署回覆指，今年7及8月接獲投訴，指該院舍一名員工在院舍執行不符其工作範疇的職務，曾到院舍突擊巡查、翻看閉路電視片段等，發現院舍未有確保員工執行其所屬職位的職責及工作範疇，亦未確保提供護理服務的員工具備「適當的資格」，違反《實務守則》及服務合約要求，已就違規事項發出執管信件，要求院舍改善。

社署表示。會繼續密切監察院舍的運作，確保其有效執行相關的改善工作。