迷姦案男護出獄後未釘牌　一度獲院舍聘任　業界批制度真空

有傳媒報道，一名男護士2019年因迷姦罪成被判囚7年4個月，去年中出獄後，曾獲嘉瑞園護養院（德田）聘任為護理總監，隨後調任為文職崗位，約一年後、即今年7月，他才被護士管理局釘牌，並在8月底離職。事年引發外界對院舍聘用機制把關失效的質疑。



香港安老服務協會永遠榮譽主席李輝今（2日）在商台節目表示，院舍毋須查核求職者是否涉性罪行紀錄，而涉性罪行案的護士出獄後始開展「釘牌」程序，反映出「制度真空」。她認為，若事主在應徵時言明有性犯罪紀錄，「我相信係冇人夠膽請佢」。



涉事院舍嘉瑞園護養院（德田）。（翁鈺輝攝）

李輝表示，現有的法律並沒有規定院舍僱主在聘用職員前，必須先查核求職者有沒有性罪行紀錄。她認為這次事件的問題是在於「制度真空」，護士管理局要待當事人出獄之後，才能展開紀律程序，正式執行釘牌。她認為，有關人士若曾干犯性罪行，但不適合從事「會接觸長者身體」的工作，「要幫佢清楚、甚至係換片，呢啲一定係唔得嘅」。

如申請人申報涉性犯罪 料「冇人夠膽請」

涉事男護曾出任護養院護理總監一職，約半年後，護理局向其展開紀律研訊，他向院舍告之或因犯罪被釘牌，院舍將他轉為文職。她指出，這個崗位不一定會接觸到長者身體，但在下屬就院友護理徵求意見，例如從生命表徵判斷是否需送院時，仍有機會要接觸身體。

她續指：「作為一個僱主，保障自己免麻煩呢，佢主動報咗自己有性犯罪，一旦（僱主）知道，我相信係冇人夠膽請佢嘅。」她認為，將事件中的相關人士轉任文職，已經是給其機會。