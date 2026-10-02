迷姦案男護士出獄後一年始釘牌　議員倡修例即時除牌　縮短空窗期

一名男護士2019年涉迷姦案被定罪，出獄約一年始被釘牌，其間曾獲一間院舍聘任為護理總監。現時「性罪行定罪紀錄查核機制」並非強制，社福界立法會議員陳文宜說，社署於2017年曾發信要求殘疾人士院舍積極考慮引入機制，但不包括安老院，她強調涉弱勢社群的護士工作須有背景審查機制把關。



立法會議員陳凱欣亦認為情況不理想，建議盡快修訂專業守則，要求涉案者被定罪後盡快向護士管理局報告，長遠而言應修訂《護士註冊條例》，被定罪後可即時除牌，3年內不得申請復牌。



涉事院舍嘉瑞園護養院（德田）。（翁鈺輝攝）

一名男護士2019年涉及迷姦案被判囚7年4個月，至去年中出獄後，獲嘉瑞園護養院（德田）聘任為護理總監。院方去年底知悉事主干犯性罪行後，考慮其工作表現良好，並希望給予其「改過自身」的機會，將他轉任文職。至今年7月，即出獄後約一年，才被護士管理局釘牌，並在8月底離職。

陳文宜倡前線專業人員不得有性罪行紀錄 應與院舍主管看齊

社福界立法會議員陳文宜說，現時社署署長審核院舍主管註冊時，會考慮該人士曾否干犯性罪行，並規定主管不得有性罪行刑事定罪紀錄。惟該要求僅針對主管，而非所有院舍職員，建議政府應對護士等前線專業人員採取同等監管，制度上應有一致性。

陳文宜指，社署於2017年曾發信要求殘疾人士院舍積極考慮引入性罪行定罪紀錄查核機制，惟安老院不在範圍內，認為對院友免遭性侵犯的保障有待加強。

忽略更新人士權益？陳文宜：涉弱勢護理工作應把關

至於該做法會否忽略更新人士權益，她強調並非指涉干犯性罪行人士終身不能工作，但涉及兒童、長者和精神上無行為能力人士等弱勢社群的前線護理工作，包括協助清潔、換尿片和沐浴等，底線必須清晰，要有背景審查機制把關，並建議政府適時檢討制度。

立法會議員陳文宜說，社署於2017年曾發信要求殘疾人士院舍積極考慮引入「性罪行定罪紀錄查核機制」，但不包括安老院，她強調涉弱勢社群的護士工作須有背景審查機制把關。（資料圖片）

陳凱欣倡修例 定罪後即除牌

選委界立法會議員陳凱欣指，涉案護士出獄事隔一年後始被停牌，情況不理想，空窗期過長。她指，《註冊醫生專業守則》列明涉案醫生被定罪後，須於28日內向醫委會報告，惟《香港護士倫理及專業守則》並無相關條文，她建議護士管理局參考並修訂守則，盡快於涉案者出獄後召開聆訊，縮短空窗期。如沒有及時報告，須承擔責任。

政府早前提出修訂《醫生註冊條例》，建議對干犯嚴重暴力罪行及性罪行的醫生，醫委會可在其被定罪後即時除牌，3年內不得申請復牌，復牌申請須獲得全體醫委會委員一致支持才可獲批。陳凱欣建議，長遠而言可參考做法，一併修訂《護士註冊條例》。

至於應否要求僱員向機構申報性罪行定罪紀錄，她認為護士有可能接觸到病人私處，如護士管理局認為涉案人士不適合當護士，應吊銷其牌照。但假設涉案者應徵文書職位，應平衡更生人士投入社會的需要，並尊重僱主選擇。

選委界立法會議員陳凱欣指，涉案護士出獄事隔一年後始被停牌，情況不理想，空窗期過長。（資料圖片／盧翊銘攝）

對於會否向院舍頒布指引，要求院舍聘用護士前須審查應徵者的性罪行定罪紀錄，社署表示會適時檢視及更新《實務守則》，持續監察院舍的運作及服務水平，以確保住客獲得妥善照顧。

社署表示，十分重視安老院的服務質素和住客的福祉，並根據《安老院條例》、《安老院規例》及《安老院（護養院）實務守則》規管安老院的運作和管理。《實務守則》列出營辦、料理、管理或以其他方式控制安老院的原則、程序、指引及標準，以便安老院的營辦人遵守。

另外，《香港01》正向醫衞局查詢會否修訂《護士註冊條例》。