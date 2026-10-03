黃金周｜羅淑佩：首日內地客人次超疫前　機票貴或礙東南亞客意欲

內地十一黃金周踏入第二日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席電視節目時表示，首日的內地旅客訪港數字已較去年以至2018年高峰多，形容成績相當理想。她表示，有信心達到全年5,380萬訪港旅客人次目標，不過受世界局勢影響，來港機票貴，影響東南亞旅客來港和消費意欲。



入境處早前估算，將有約129萬內地旅客訪港。(資料圖片)

一連七日內地黃金周周四開始，入境處早前估算，將有約129萬內地旅客訪港，每日平均計算，按年增加5%。

羅淑佩在有線電視節目《有理有得傾》表示，首日有約27.7萬內地客人次訪港，較疫情前高峰多，亦有不少內地旅客提前在中秋來港。她認為，對達到全年5,380萬人次訪港目標非常有信心，不過她形容尚有一定挑戰，因旅客人次受世界局勢影響，「特別可能東南亞等短程旅客的消費意欲，或者來香港的意欲，因為整體機票貴」她希望若局勢較穩定，可多向這類市場宣傳。

旅客消費模式改變屬大趨勢 未來策略重體驗

她表示，旅發局、零售餐飲業近年努力推出活動，例如維園中秋綵燈會反應非常好，展現香港中西文化交匯的獨特之處。羅淑佩指，例如萬聖節，屬香港獨特的節慶，在亞洲都比較少見，藉著這類獨特的活動，希望旅客能把握時機來港，「你必須要係呢個時間嚟」。

旅客消費模式改變，羅淑佩重申是全世界趨勢，未來策略是着重體驗。羅淑佩：「一個客人入嚟買十個包、唔同色，或暫十個錶唔同款，呢個模式追唔到，整個世界唔係咁嘅樣。」她認為，香港對旅客仍然有吸引，亦是大家未預想得到，例如文創產品是其中之一，舉例許多商場會與設計師或藝術家合作售賣公仔，成績非常好。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（文創產業發展處Facebook圖片）

另外，港隊在今屆亞運多個項目取得好成績，羅淑佩表示，港隊表現令人振奮，帶動社會氣氛，體育更普及，亦有利創造商機。她又形容，政府多年來對體育的投入，正逐漸取得收成。