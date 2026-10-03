國慶黃金周｜銅鑼灣時代廣場重現人潮　有雲南旅客花萬元買化妝品

近年被指在周末假期人流大減的銅鑼灣時代廣場，今日（3日）內地國慶十一黃金周假期第3日，重現暢旺人潮，大多數為內地旅客，不少人更拿着「大袋細袋」血拼戰利品，收穫豐富。有來自雲南的旅客花費一萬元買化妝品及衣服，認為香港物價還好，所以購物體驗也不錯。



國慶十一黃金周第三日，銅鑼灣時代廣場重現人潮，當中不少是拖着旅行筴或拿着購物袋的內地旅客。（洪戩昊攝）

國慶十一黃金周第三日，銅鑼灣時代廣場重現人潮，當中不少是拖着旅行筴或拿着購物袋的內地旅客。（洪戩昊攝）

今日下午，銅鑼灣時代廣場一帶有不少人流，與近年屢指周末假期人流大減的情況，大相逕庭。現場所見，大多數為內地旅客，有不少人拖着行李篋，也有人拿着多袋血拼購物戰利品。其中一間位於時代廣場旁的飾物店店員指，十一黃金周較平日約多了三成人流，生意額亦因而帶旺上升了兩至三成，情況與其他內地節日差不多。

至於在時代廣場對開空地，有不少內地遊客聚集。其中雲南旅客陳先生帶同三袋行李，其中一袋更載滿衣服及化妝品等「戰利品」。他指，單是購物已花費近萬元，和女朋友兩人的三日香港之旅共花費3萬元。除了時代廣場外，他們還到訪尖沙咀海港城等地方購物。他認為香港物價不算很高，所以購物體驗也不錯。

雲南旅客陳先生帶同行李篋四出購物。（洪戩昊攝）

雲南旅客陳先生展示購買了的CHANEL化妝品。（洪戩昊攝）

陳先生續指，今次是他第二次來香港，上次來的時候是2月，當時一晚酒店大約只需300元。不過，今次在十一黃金周期間訪港，酒店價錢則上升至約700元一晚，而且環境還比較差，所以他笑說下次不會選擇在黃金周期間訪港。

另一位杭州旅客馬小姐趁往深圳出差，即日來回香港「快閃遊」。由於她來了香港很多次，所以今次也沒有特別去景點，而是以購物為主，但她的「戰利品」比較特別，並非常見的名牌包包或護膚品。她與朋友剛到了銅鑼灣SOGO閒逛，試坐了一款健康護腰座墊時覺得很舒服，加上該款座墊對腰部健康有益，所以兩人各買一個帶回家，共花費了近千元。雖然價錢不便宜，但由於對健康有益，所以她也認為十分值得。