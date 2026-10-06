旅發局萬聖月觀光巴士及派對電車體驗增至6日　10.17起逢周末舉行

旅發局今日（6日）宣布，聯同活動合作夥伴推出的「香港萬聖月」城巴及香港電車夜間免費體驗將會擴大，帶動人流及消費。其中，城巴觀光巴士及派對電車限定夜間免費體驗的推出日數及班次，增至由10月17日起逢周六、日舉行，合共6天。



旅發局今年聯同蘭桂坊、啟德體育園、商場、交通工具首次推出以變裝為主題的「香港萬聖月」活動。（資料圖片/方承恩攝）

旅發局指，城巴觀光巴士及香港電車派對電車限定夜間免費體驗的推出日數及班次都會增加，由三個星期六晚共3天，延伸至涵蓋10月17至18 (星期六、日)、24 至25 (星期六、日) 及30至31日(萬聖節前夕及正日) 共6天。

觀光巴士將穿梭港島及九龍多個節慶熱點，每45分鐘開出一班，並在中環皇后像廣場、旺角朗豪坊、啟德體育園、尖沙咀中心四個指定位置都會增設上客點；至於派對電車，亦會每小時開出一班，方便參加人士靈活規劃活動，輕鬆玩盡多個萬聖節熱點。

旅發局宣布，聯同活動合作夥伴推出的「香港萬聖月」城巴及香港電車夜間免費體驗將會擴大，帶動人流及消費。

旅發局今年聯同蘭桂坊、啟德體育園、商場、交通工具首次推出以變裝為主題的「香港萬聖月」活動。（資料圖片/方承恩攝）

市民及旅客只需穿上萬聖節裝扮，並於旅發局「香港萬聖月」指定合作夥伴，包括置地公司、啟德體育園、朗豪坊及信和集團（尖沙咀中心，帝國中心及中港城）的旗下商戶消費滿指定金額，即可於合作夥伴指定兌換點，換領免費乘車券，享用「香港萬聖月城巴觀光巴士」或「香港電車萬聖節派對電車」的限定夜間體驗。由於載客人數有限，優惠先到先得。此外，旅發局將於「香港萬聖月」活動期間推出社交媒體有獎活動。

市民及旅客只需於社交平台 Instagram、小紅書或微博上載在香港拍攝、展現香港萬聖節歡樂氣氛的相片或短片，並加上指定標註，即有機會贏取精美禮品，包括Trip.com 的旅遊優惠，作品更有機會於旅發局宣傳平台展示。