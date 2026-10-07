智能煮食爐攻略｜8大安全保障+樂悠Q嘜認證　兩大高CP值款式推介

都市人生活節奏急促，一心多用已是常態。有時出門後才突然想起「究竟煮食爐熄了火未？」然後匆匆折返檢查；每每講起居家安全，大部分或者第一時間會想起門鎖，其實廚房煮食爐亦是重要一環。因煮食煮得安心，才住得更放心！

為幫助大家徹底擺脫這種「出門心掛掛」的焦慮，現時有智能煮食爐可供選擇，只要一App在手，遙距都可以關火，甚至可自動發出出門未熄火通知。但市面上款式眾多，要如何選擇一部集功能、安全和專業認證於一身的高CP值煮食爐？以下立即為你拆解選購攻略！



指標1： 具備專業安全設計 保證煮得安心

隨著爐具智能化，現時大部份煤氣煮食爐已內置多項基本安全設計。煤氣公司旗下品牌Mia Cucina的智能煮食爐集8重安全防護設計於一身，只要安裝應用程式，即可使用定時熄火、離家未熄火提示及遙距熄火等功能，更可隨時隨地檢查爐具使用狀況，煮食更放心！

8重安全設計

＊「智慧控制」及「遙距熜火」設計 —— 告別出門反覆檢查強迫症

你有否試過趕時間出門，卻備受反覆檢查家中設備的繁瑣困擾？現在即使趕出門也零後顧之憂，因只要連結手機App，Mia Cucina煮食爐的系統將會自動進行偵測，若發現用戶已離家但爐具仍然運作，將即時發出提醒。用戶用手機輕鬆一按，立即遙距熄火，完全無需匆忙折返！

Mia Cucina 智能嵌入式平面爐TBM62GTXAM-i集遙距關火、監察及警報等多重智慧安全功能於一身。

＊「自動熄火及分段提醒」功能 —— 無需再浪費時間「睇火」

除此之外，Mia Cucina煮食爐的時間掣功能亦非常方便。用戶不但可自行為爐具設定熄火時間，更便利的是，App內的「分段提醒」功能有助配合各項講求精準控時的煮食程序，蒸、炆、燉、焗等，時間一到將自動關火，用家再也無需站在爐邊「睇火」，可善用時間做其他事，甚至稍作休息。期間爐具將定時發出「使用中」提示，讓用戶時刻掌握烹調進度，煮食過程自然更安心。

＊「家人同時監察」功能 —— 遠端守護長者安全

長者年紀大較健忘，獨留在家時煮食，難免令人擔心。Mia Cucina煮食爐支援多位家人同時監察，在外子女可透過手機隨時查看爐具狀態，必要時幫手遙距關火，雙重保險！即使發現長者忘記關火，或煮食期間意外小睡片刻，子女一鍵即可遙距熄火，為長者煮食添加保障。

另配備「定時發出使用提示」、「切氣保護裝置」、「兒童安全鎖」及「耐用強化玻璃設計」，全方位提供安全可靠的煮食體驗。

指標2： 有本地安全認證更安心

功能多元固然提升使用體驗和保障安全，但要用得安心、買得放心，最好要物色有認證的煮食爐，方能達致最有效的保障。Mia Cucina智能嵌入式平面爐TBM62GTXAM-i及SBM62GXXAM-i均獲得由香港優質標誌局頒發的「樂悠Q嘜」認證，為全港首個獲得樂齡產品優質認證的品牌，代表其質量、安全性、易用程度及長者友善設計皆有保證。當中Mia Cucina智能煮食爐具備多個優化安全配備，包括防止漏氣的切氣保護裝置，避免兒童誤觸而生意外的兒童安全鎖，以及耐用、容易清潔的強化玻璃面。從硬件結構至智慧功能，全方位守護及保障用家，兒童和長者都用得更放心。

Q嘜認證由香港優質標誌局頒發，於質量、安全性、易用程度及長者友善設計多方面評核，為具備適合長者使用的樂齡優質產品提供認證。

Mia Cucina TBM62GTXAM-i 煤氣智能煮食爐

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Mia Cucina SBM62GXXAM-i 煤氣智能煮食爐

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指標3：售後支援及維修保證

由於爐具使用期長，選購時除了功能和認證，亦要留意檢查與維修等後續安排。大品牌產品往往擁有更完善的售後網絡與專業支援，煤氣公司旗下的Mia Cucina提供4大售後服務，即使用得再久，都有專業團隊幫手，無須為日後維修事宜擔憂。

售後服務1：提供24小時客戶服務支援，隨時有專人解答查詢及安排後續服務

售後服務2：24小時內提供維修服務，有問題亦能迅速安排團隊解決

售後服務3：提供星期日維修服務，大大節省等候時間，將生活影響減至最少！

售後服務4：提供免費上門檢查及永久保養（首3年包更換零件）

由即日起至11月15日，購買指定Mia Cucina智能煮食爐具可享高達$500優惠，兩款獲香港優質標誌局頒發的「樂悠Q嘜」認證的Mia Cucina 智能嵌入式平面爐都有折扣。立即把握限時優惠，為居所升級智慧安全廚房！

（資料及相片由客戶提供）